- Premierul Viorica Dancila recunoaste ca au fost momente tensionate in relatia cu Liviu Dragnea cand au fost intarzieri in aplicarea programului de guvernare si spune ca au existat situatii in care au avut opinii diferite, iar liderul PSD i-a respectat decizia.

- Premierul Viorica Dancila susține ca a avut mai multe momente tensionate in relația cu Liviu Dragnea. Ea a explicat ca i-a spus ”Nu” lui Liviu Dragnea. Dancila face și o dezvaluire și arata ca Liviu Dragnea a mai mers la Guvern pentru a impune anumite teme, dar nu de foarte multe ori.”Au fost…

- Premierul Romaniei,Viorica Dancila, declarații incendiare, in aceasta seara, la Romania TV. Viorica Dancila a vorbit despre relația ei cu liderul PSD, Liviu Dragnea, și cu liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu."Am o relație cu președintele partidului e normal sa am o relație buna, cum este…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a calificat luni drept "o stangacie" si "o naivitate" intalnirea USR cu premierul Viorica Dancila. "M-a intristat sa vad acea poza (cu liderii USR alaturi de premier - n.r.). Mie nu mi-a trecut niciodata prin cap sa ma duc sa incerc sa vorbesc cu doamna…

- "Guvernul marioneta al penalului Liviu Dragnea trebuie sa plece azi! Aceasta nu este o cerere a Opozitiei, ci o urgenta nationala! Grupul infractional organizat, condus de Liviu Dragnea, care s-a instalat la conducerea Romaniei, a slabit statul, ca sa si-l supuna, intr-un moment in care avem nevoie…

- ALDE ramane ferm și nu schimba niciun ministru de-al sau din echipa premierului Viorica Dancila! A spus-o, marți seara, la Digi 24, Calin Popescu Tariceanu. E a anunțat ca a discutat, in trecut, cu Liviu Dragnea, despre remanieri și i-a transmis ca titularii portofoliilor pe care ii are Alianța nu…

- In cazul partidelor politice, pentru a ne face o corecta idee despre ce fac si cum sunt ele cu adevarat trebuie luate in serios numai atacurile interne. Asadar, conteaza ce spun adversarii din PSD ai lui Liviu Dragnea despre PSD si conteaza ce spun adversarii din PNL ai lui Ludovic Orban despre PNL.…

- Dragnea a reactionat astfel la declaratia facuta, miercuri, de Ciolos potrivit careia premierul Viorica Dancila va trebui sa dea socoteala, "inclusiv la Parchet", pentru ca "incearca sa ascunda ilegalitatile care au loc in Romania". "Nu putem uita, romanii nu pot uita dezastrul guvernarii…