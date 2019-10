Stiri pe aceeasi tema

- Candidata PSD la prezidentiale, Viorica Dancila, afirma ca seful statului, Klaus Iohannis, este un "presedinte zero" pentru romani si pentru Romania.Liderul PSD a declarat marti, in cadrul unei intruniri electorale desfasurate in orasul Saveni, ca Iohannis a blocat activitatea guvernului timp…

- Candidatul PSD la alegerile prezidențiale din noiembrie, Viorica Dancila, l-a atacat dur, vineri, într-un discurs rostit la Brașov, pe președintele Klaus Iohannis, despre care a spus ca este „înalt ca bradul, dar leneș”, potrivit Mediafax. Candidatul PSD la alegerile prezidențiale,…

- Liderul PSD Viorica Dancila a declarat marti, dupa ce presedintele Klaus Iohannis l-a desemnat premier pe Ludovic Orban sa formeze un nou guvern, ca seful statului este eficient doar la daramarea guvernului, insa „esueaza pe toata linia” cand vine vorba de guvernarea tarii.„Fie ca vorbim de…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a afirmat ca nu este rolul președintelui Klaus Iohannis de a ține consultari pentru o noua propunere de comisar european. Tariceanu a spus ca premierul trebuie sa țina cont de conjunctura politica din PE și din Romania cand inainteaza o alta propunere, anunța…

- Presedintele PSD, premierul Viorica Dancila, a lansat luni o serie de critici la adresa sefului statului, Klaus Iohannis, ea precizand ca Romania are ''cel mai iresponsabil'' presedinte pe care l-a avut tara noastra vreodata, unul care ''actioneaza constient impotriva propriului…

- Liderul USR Dan Barna l-a criticat, vineri, pe Klaus Iohannis spunand despre acesta ca a fost "un pompier pentru momentele cand casa a luat foc și se prabușea". Liderul USR a mai spus ca daca președintele Iohannis ar fi fost un "gospodar mai atent și diligent", nu se ajungea in astfel de situații.Citește…

- Presedintele USR, Dan Barna, i-a transmis presedintelui Klaus Iohannis sa-i solicite premierului Viorica Dancila demisia si sa declare public si explicit ca nu va mai acorda 'inca o sansa' PSD, transmite Agerpres. "Ii cer presedintelui Iohannis sa-i ceara doamnei Dancila demisia si, mai ales, sa declara…