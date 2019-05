Viorica Dăncilă: "Aşteptm motivarea preşedintelui pentru respingerea miniştrilor, să vedem dacă sunt motive de legalitate" "Așteptam motivarea pentru respingerea celor trei propuneri. Nu am facut o referire la o persoana anume. Am observat ca in societatea romaneasca apar aceste manifestari de ura, dezbinare, jigniri. Am facut o referire la modul general, nu la o anumita persoana. Președintele trebuie sa ne dea motivarea respingerii, pentru ca oportunitatea unor miniștri revine primului ministru. Prim ministrul raspunde pentru buna funcționare a Guvernului. Eu vreau sa vad daca sunt motive de legalitate, nu de oportunitate sau de pregatirea sau de lipsa de pregatire a cuiva”, a spus Dancila. Un alt motiv… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

