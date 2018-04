Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila ar urma sa mearga marti in plenul Camerei Deputatilor, la solicitarea PNL, pentru a le spune romanilor, la "Ora prim-ministrului", unde sunt banii din cresterea economica, “ce se intampla cu tara” si "incotro se indreapta”.Dezbaterile in plenul Camerei Deputatilor…

- Premierul Viorica Dancila a transmis, duminica, un mesaj cu ocazia Pastelui Catolic si a Floriilor, ea urandu-le tuturor romanilor sanatate, liniste si sa se bucure alaturi de familie si de toti cei dragi de spiritul sfant al acestei zile. "Astazi este o zi cu dubla semnificatie pentru crestinatate:…

- Premierul Viorica Dancila a trimis luni Corpul de Control al prim-ministrului la Nuclearelectrica, au declarat pentru HotNews.ro surse guvernamentale. Corpul de Control a fost trimis in contextul in care la centrala nucleara de la Cernavoda au fost inregistrate probleme in lanț duminca. Joi, au aparut…

- Motiunea simpla initiata de Opozitie impotriva ministrului Culturii, George Ivascu, va fi dezbatuta martea viitoare in plenul Camerei Deputatilor, a anuntat secretarul forului legislativ Georgian Pop. "Motiunea se va dezbate marti, 3 aprilie, si votul va fi la votul final. Dezbaterea va avea…

- Biroul permanent al Camerei Deputatilor a decis ca saptamana viitoare, marti, sa o invite pe Viorica Dancila la 'Ora prim-ministrului'. 'Premierul Viorica Dancila este invitata la 'Ora prim-ministrului'. O sa fie saptamana viitoare, marti, pe 3 aprilie, pentru ca luni e liber - Pastele catolic -, iar…

- Biroul permanent al Camerei Deputatilor a decis, luni, ca saptamana viitoare, in data de 3 aprilie sa o invite pe Viorica Dancila la “Ora prim-ministrului”. Solicitarea a fost facuta de PNL, care i-a cerut șefei Executivului sa dea explicații privind scaderea puterii de cumparare a romanilor și situația…

- In spatiul public apar reactii dure dupa ce Tudorel Toader a anuntat ca la minister se lucreaza la un proiect de lege care prevede conferirea de despagubiri, compensatii materiale, pentru perioada cat un detinut a stat in conditii necorespunzatoare. Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala…

- Partidul National Liberal va depune o motiune simpla impotriva ministrului Culturii, George Ivascu, a anuntat luni presedintele Comisiei de cultura din Camera Deputatilor, liberalul Gigel Stirbu. "In unanimitate, BEx al PNL a hotarat depunerea motiunii simple impotriva ministrului Culturii, George…

- Premierul Viorica Dancila i a solicitat printr o scrisoare, ministrului Justitiei, Tudorel Toader, sa ii comunice daca in perioada 2012 2018 au fost transmise catre MJ din partea Comisiei Europene solicitari de informatii cu privire la descrierea situatiei juridice in cazuri de presupusa coruptie la…

- USR, PNL si PMP initiaza o motiune simpla impotriva ministrului Culturii, George Ivascu, motivand ca dupa trei luni de la inceperea anului Centenar, niciun proiect dedicat sarbatoririi Marii Uniri nu a fost aprobat si inceput.

- Liderul grupului PSD de la Camera Deputatilor, Daniel Suciu, a declarat miercuri ca nu i se va retrage sprijinul politic ministrului Culturii, George Ivascu. Afirmatia acestuia a fost facuta dupa ce liberalii au cerut social-democratilor, in plenul Camerei, sa ia in calcul retragerea sprijinului…

- Dezbaterea a avut ca tema principala drepturile consumatorului în mediul online și cum pot fi acestea aparate în condițiile în care „unele magazine online sunt foarte greu de verificat, pentru ca, în general, au sediile sociale, punctele de lucru și personalitatea juridica…

- Evenimentul, organizat în colaborare cu Biroul de Informare al Parlamentului European în România are loc vineri, 16 martie 2018, în intervalul orar 10:30 - 14:00, la sediul Biroului din strada Vasile Lascar, nr. 31 (etajul 9, sala Robert Schuman). Pornind de la o…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat miercuri, 14 martie a.c., decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 5 alin. (4) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale.Propunerea legislativa ii apartine deputatul PSD Eugen Nicolicea.…

- Evenimentul, organizat in colaborare cu Centrul European al Consumatorilor, are loc vineri, 16 martie 2018, in intervalul orar 10:30 - 14:00, la sediul Biroului din strada Vasile Lascar, nr. 31 (etajul 9, sala Robert Schuman).Pornind de la o radiografie a comerțului on-line in Romania, cu…

- „Va fi foarte important un moment, poate Comisia SRI...Eu intuiesc un caz in care, spre exemplu, primeste o nota de la SRI despre ilegalitati, furt de bani, constati ca intr-un minister sunt vreo doi, trei, plus doi, trei, cinci oameni de afaceri, ii chemi si in baza notei le spui: Tu ai facut asa…

- Vinerea Mare devine oficial zi libera pentru romani; Președintele Iohannis a promulgat legea care prevede o noua zi libera pentru romanii de la stat. Propunerea legislativa a fost initiata de un grup de 42 de senatori si deputati din intreg spectrul politic si a fost adoptata de Parlament in regim de…

- Premierul Romaniei, Viorica Dancila, a anunțat, sambata, ca anul acesta vor incepe lucrarile la autostrada București Suceava. Prezenta la Congresul extraordinar al PSD, Viorica Dancila a anunțat cele 100 de masuri pe care actuala guvernare la va lua sau le va incepe anul acesta, cand se implinesc 100…

- Peste 272 milioane de euro din Fondul european de dezvoltare regionala (FEDR) vor fi investite in construcția secțiunii de autostrada dintre localitațile Sebeș și Turda, in apropierea municipiului Cluj-Napoca, in Transilvania, de-a lungul uneia din axele principale ale rețelelor trans-europene de transport.

- Deputatii PNL au depus miercuri, in plenul Camerei, motiunea simpla pe Educatie, intitulata ''Educati Romania, nu o pesedizati!'', in care solicita demiterea ministrului Valentin Popa. Precizam ca adoptarea unei motiuni simple nu atrage dupa sine demiterea ministrului...

- Deputatii PNL au depus miercuri, in plenul Camerei, motiunea simpla pe Educatie, intitulata "Educati Romania, nu o pesedizati!", in care solicita demiterea ministrului Valentin Popa. Anuntul a fost facut de liderul deputatilor liberali, Raluca Turcan.

- Propunerea ministrului Justitiei de revocare a sefei DNA a fost facuta pe baza unui “raport care invoca texte de lege, care invoca Constitutia”, a declarat, luni, la Parlament, ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, care a afirmat ca “legea este aplicabila pentru toti”. „Eu am vazut un raport care…

- Recent, Ambasada Republicii Moldova in Italia a organizat un concert de muzica clasica și etno-jazz, urmat de o recepție, prilejuite de incheierea celui de-al 25- lea an aniversar de la stabilirea relațiilor diplomatice moldo-italiene. Evenimentul a fost organizat cu sprijinul Guvernului Republicii…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, duminica seara, ca decizia pe care o va lua presedintele Klaus Iohannis cu privire la procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, trebuie sa respecte Constitutia, afirmand ca Iohannis trebuie sa citeasca cu foarte multa atentie raportul ministrului Justitiei.…

- Procurorul general Augustin Lazar va prezenta un punct de vedere in legatura cu propunerea ministrului Tudorel Toader de revocare din functie a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, dupa publicarea raportului de catre Ministerul Justitiei. "Avand in vedere solicitarile mass-media de a prezenta…

- Reactiile USR si PNL la propunerea de revocare din functie a sefei DNA Senat. Foto: Arhiva. Opozitia reactioneaza la anuntul ministrului justitiei. Într-un comunicat, Uniunea Salvati România condamna ferm decizia politica luata de ministrul justitiei, Tudorel Toader, de a…

- Trump propune interzicerea modificarilor armelor de foc. Președintele SUA, Donald Trump, a semnat un ordin prin care propune sa fie interzisa modificarea armelor. Acesta este un prim pas important pentru administrația republicana, dar propunerea reprezinta, insa, prea puțin pentru americanii care militeaza…

- "Ziarul de Iasi" a realizat topul celor mai mari "gauri negre" din bugetele primariilor de Iasi, in anul 2016. Clasamentul a fost realizat in urma raportului final realizat de catre inspectorii Camerei de Conturi Iasi, in anul 2017. Subliniem ca in acest top nu se regaseste si "gaura neagra" de aproape…

- Deputatii dezbat, luni dupa-amiaza, motiunea simpla a PNL intitulata “Lia Olguta Vasilescu – Ministrul Minciunii si al Injustitiei Sociale”. De la tribuna, Olguta Vasilescu a sustinut ca, daca elimina invectivele si cifrele nereale din text, nu mai ramane nimic din motiune si a spus ca multe critici…

- Motiunea simpla impotriva ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu, depusa de peste 60 de parlamentari liberali, va fi dezbatuta luni in plenul Camerei Deputatilor. Motiunea intitulata “Lia Olguta Vasilescu – Ministrul Minciunii si al Injustitiei Sociale”, semnata de 62 de parlamentari PNL, va fi dezbatuta…

- Demersul semnat de cateva zeci de deputati liberali si indreptat la adresa Liei Olguta Vasilescu se dezbate in aceasta dupa-amiaza in plenul Camerei. Este prima motiune indreptata impotriva Cabinetului Dancila. Este vorba despre motiunea simpla denumita “Lia Olguța Vasilescu – Ministrul Minciunii și…

- O organizație din Marea Britanie susține ca Guvernul ar trebui sa acorde cate 10.000 de lire sterline fiecarui cetațean sub 55 de ani, ceea ce ar oferi un trai mai bun celor care caștiga puțin și le-ar da posibilitatea sa se pregateasca profesional pentru slujbe mai bune și mai bine platite. Potrivit…

- Premierul Viorica Dancila iși completeaza echipa de guvernare, dar trebuie remarcat ca oamenii numiți in funcții au legaturi stranse cu Liviu Dragnea. Iuliana Mihaela Zobuian a fost numita in functia de director de cabinet al prim-ministrului, cu rang de secretar de stat, printr-o decizie a premierului…

- Ministrul Apararii Naționale a transmis oficial, unui deputat interesat de „informații și dovezi” privind existența unui „stat paralel" in Romania, ca MApN „nu a identificat elemente și ingerințe” de natura sa afecteze prerogativele, locul și rolul instituției militare in cadrul Sistemului Național…

- Premierul Viorica Dancila ar urma sa aiba o discutie, joi, inaintea sedintei de Guvern, cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, care si-a intrerupt vizita oficiala in Japonia pentru a reveni in tara, Dancila spunand ca ii va cere ministrului sa aiba “o declaratie in ceea ce priveste decizia” legata…

- Admiterea la liceu ar putea sa fie din nou modificata. Noul ministru al Educației, Valentin Popa, a anunțat la o întalnire cu reprezentanții parinților ca dorește ca media claselor 5-8, care acum conteaza în proportie de 20% la admitere, sa fie calculata

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, luni, ca ii va cere ministrului Justitiei, Tudorel Toader, sa se intoarca mai repede in tara, pentru a se lamuri informatiile recent aparute in spatiul public legate de DNA. "Trebuie facut tot ce este posibil ca sa lamurim informatiile care au aparut",…

- Premierul Viorica Dancila il primeste astazi, la Palatul Victoria, pe ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, potrivit unui anunt al Biroului de presa al Executivului. Intalnirea dintre prim-ministrul Dancila si ambasadorul Klemm va avea loc la ora 10.00 la Palatul ...

- Premierul Viorica Dancila il primeste, luni, la Palatul Victoria, pe ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, potrivit unui anunt al Biroului de presa al Executivului.Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a precizat, la solicitarea AGERPRES, ca intalnirea dintre prim-ministrul Dancila…

- Premierul Viorica Dancila il primeste, luni, la Palatul Victoria, pe ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, potrivit unui anunt al Biroului de presa al Executivului. Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a precizat, la solicitarea AGERPRES, ca intalnirea dintre prim-ministrul…

- Sambata a avut loc un simulacru de dezbatere publica privind bugetul local al municipiului Alba Iulia. In cadrul acestei tentative de democrație participative, Mircea Hava a organizat o adevarata baricada prin care sa-i impiedice pe oameni sa interpeleze administrația locala cu privire la ”avuția” orașului.…

- Comisarul european pentru justitie, Vera Jourova, a reiterat miercuri, in plenul Parlamentului European la Strasbourg, apelul Comisiei Europene ca Parlamentul Romaniei sa deschida dezbaterea privind modificarile la legile justitiei in linie cu recomandarile Bruxellesului si sa obtina un consens. …

- Decizie politica in Parlamentul European. Ministrul Justiției, Tudorel Toader, nu este lasat sa vorbeasca in plenul parlamentului, anunța Antena3.Parlamentul European, reunit in sesiune plenara la Strasbourg, va discuta miercuri dupa-amiaza modificarile la legile justitiei din Romania, in…

- Plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului a aprobat, miercuri, cu 289 de voturi "pentru" si 18 "impotriva", propunerea ca senatorul PSD Titus Corlatean sa ocupe functia de presedinte al Comisiei speciale pentru coordonarea activitatilor parlamentare necesare pregatirii Presedintiei Consiliului…

- Zeci de oameni de cultura din Timisoara au participat luni seara la o intalnire organizata de primarul Timisoarei, Nicolae Robu, pe tema proiectului Timisoara Capitala Europeana a Culturii 2021. Dezbaterea care a durat mai bine de patru ore nu a fost lipsita de replici acide.

- Refuzul persoanelor de a se legitima, neplacerile provocate vecinilor prin galagie și nerespectarea orelor de liniște, lasarea animalelor periculoase in libertate sau cerșetoria vor fi sancționate cu amenzi mai mari decat in prezent, potrivit unei propuneri legislative ce tocmai a trecut de votul…

- Miercuri, 7 februarie, de la ora 18.00, la Cinematograful ”Geo Saizescu” din Ostroveni va avea loc dezbaterea proiectului de buget local al municipiului pentru anul 2018, la care sunt invitati sa participe, in numar cat mai mare, toti cei interesati de dezvoltarea viitoare a Ramnicului. In conformitate…

- Propunerea ALDE pentru ministerul Energiei este Anton Anton, fost ministru al Educatiei, dupa ce Toma Pectu, actual ministru al Energiei a anuntat vineri ca nu intentioneaza sa faca parte din viitorul Guvern.

- Sotia premierului Japoniei, Akie Abe, s-a declarat „enorm de impresionata”, marti seara, de cultivarea, in Romania, a unei stravechi traditii nipone precum ceremonia ceaiului si a promis ca odata ajunsa in tara sa sa dezvaluie acest fapt tinerilor japonezi. „Ca o japoneza sunt enorm de impresionata…

- Prim-ministrul interimar Mihai-Viorel Fifor a semnat miercuri, 17 ianuarie, decizia de eliberare a lui Bogdan Despescu din funcția de inspector general al Inspectoratului General al Poliției Romane, cu rang de secretar de stat. Totodata, premierul interimar a semnat decizia de imputernicire, pentru…