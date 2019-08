Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a fost asteptata la Iasi de cativa protestatari care au afisat un banner inscriptionat „PSD atata stie, sa ne tina in saracie”. Protestatarii au strigat „hotii” si „criminalii”, informeaza Mediafax. Premierul Viorica Dancila participa la sedinta Comitetului Executiv Judetean…

- Un grup de protestatari care merg din Iasi spre Capitala au blocat un drum national din Buzau. Ei au traversat in mod repetat, timp de cateva minute, o trecere de pietoni. In zona s-au format coloane de masini, informeaza Mediafax. Cele cateva persoane care au traversat in mod repetat, timp de cateva…

- Premierul Viorica Dancila a declarat miercuri ca a cerut pregatirea documentatiei necesare pentru a putea include in randul proiectelor de interes national Autostrada Unirii, Autostrada Targu Neamt - Iasi si Autostrada Sudului. "In sedinta CSAT de ieri (marti - n.r.) am cerut si obtinut avizul pentru…

- Premierul Viorica Dancila, a declarat sambata seara, ca nu i-a evitat pe cei aproximativ 20 de protestatari care au scandat impotriva sa in fata cladirii unde au avut loc conferinta de alegeri a organizatiei judetene PSD si ca este deschisa la dialog cu manifestantii "in mod civilizat, fara jigniri".…

- „Inainte de a incheia conferința de presa, vreau sa mai fac o precizare. Am vazut ca a ieșit in spațiul public ca am intrat pe o intrare laterala, ca mi-a fost teama, ca au fost 20 de persoane care au protestat la aceasta locație. Nu. Am intrat pe intrarea principala. In partea laterala au stat cei…

- Premierul Viorica Dancila a intrat pe usa din spate la evenimentul unde era asteptata, sambata, la Sibiu, pentru a-i evita pe protestatari, in ciuda declaratiilor inflacarate din prima parte a zilei, de la Targu Mures.