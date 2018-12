Stiri pe aceeasi tema

- Ramona Ioana Bruynseels, fosta Lohan, a fost una dintre primele persoane pentru care Viorica Dancila a semnat decizii de eliberare din funcție dupa preluarea mandatului de premier. Acum, aceasta revine in Guvern. Potrivit unei decizii a actualui premier publicate luni in Monitorul Oficial, a fost numita…

- Conform mai multor imagini difuzate de televiziunile de știri, premierul Viorica Dancila a tot fost reperata in preajma unui BMW X5 din care a coborat și in care a urcat, in funcție de context. Autoturismul, insa, nu este proprietatea Guvernului și nici a Serviciului de Protecție și Paza (SPP). …

- Analistul politic Bogdan Chirieac este de parere ca este nevoie urgenta de o remaniere guvernamentala. ''Din punct de vedere pragmatic al rezultatelor, este nevoie de o remaniere. Nu se poate. Cred ca suntem singura țara din lumea Occidentala in care dupa 9 luni de zile de la intrarea in paine…

- Liderul social-democrat a respins categoric ideea ca partidul pe care il conduce ar putea sa tina cont de sugestii venite din partea unor politicieni din exterior, precum Traian Basescu sau Victor Ponta, care au apreciat ca, in actualul context, Corina Cretu ar fi "o varianta buna de premier".…

- Prim-ministrul Viorica Dancila s-a intalnit, joi, cu membri ai conducerii Uniunii Camerelor de Comert si Industrie din Emiratele Arabe Unite, exprimand sprijinul Guvernului pentru consolidarea relatiilor intre mediul de afaceri din cele doua state. Potrivit unui comunicat al Executivului, transmis AGERPRES,…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a transmis joi, in cadrul unei intrevederi cu Dr. Sultan Ahmed Al Jaber, dorinta tarii noastre ca oamenii de afaceri din Emiratele Arabe Unite sa investeasca in Romania. Potrivit unui comunicat al Guvernului, remis AGERPRES, premierul Dancila a avut joi o intrevedere cu…

- Ministrul Oprea a facut parte din delegația guvernamentala condusa de prim-ministrul Viorica Dancila, care s-a aflat luni intr-o vizita oficiala in Turcia. In intalnirile cu doamna Gonca Yilmaz Batur, ministrul adjunct al Comerțului, și cu liderii Uniunii camerelor de comerț, industrie și burselor…

- Creșterea exporturilor romanești, echilibrarea balanței comerciale și dezvoltarea investițiilor companiilor turcești in Romania au fost principalele teme abordate in discuțiile bilaterale de la Ankara de Ștefan-Radu Oprea, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat.Ministrul…