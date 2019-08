Stiri pe aceeasi tema

Chestorul-șef de poliție Bogdan Despescu este unul dintre favoriții pentru preluarea funcției de șef al Inspectoratului General al Poliției Romane, potrivit unor surse din cadrul IGP. Numele buzoianului Despescu apare alaturi de cel al chestorului Liviu Vasilescu, de asemenea in carți pentru șefia IGP.

Premierul Viorica Dancila nu a decis deocamdata care dintre Liviu Vasilescu si Bogdan Despescu va prelua conducerea institutiei, insa, indiferent cine va fi ales, celalalt ii va fi adjunct. Functia a ramas libera la sfarsitul lui iulie. Atunci a fost demis Ioan Buda pentru modul cum a fost gestionat…

Jurnalista Marilena Rotaru, specializata in problemele Casei Regale a Romaniei, arata ca la doar o luna de la moartea Regelui Mihai, Custodele Coroanei, Margareta, a inlocuit Medalia Regelui Mihai I pentru Loialitate cu Medalia Regala pentru Loialitate.

Liderul deputaților maghiari, Korodi Attila, a declarat, luni, la RFI, ca nu se pune problema ca UDMR sa sa aiba vreo discuție politica cu PSD pentru a sprijini Guvernul. Reacția vine in contextul in care Viorica Dancila a anunțat ca va discuta cu UDMR despre susținerea Executivului in Parlament.

Fostul secretar general al PSD, Codrin Ștefanescu, susține ca liderul PNL, Ludovic Orban, urla "isteric" ca nu primește oameni din PSD in PNL, dar face asta numai ca sa vada "Șefii lui ca este inca util la ceva".

Premierul Viorica Dancila a discutat cu protestatarii de la Iași, care s-au aratat nemulțumiți de starea economica a zonei, dar și de lipsa de interes a autoritaților privind construcția unei autostrazi in zona.

Comitetul Executiv (CEX) al PSD se reuneste luni pentru a discuta remanierea guvernamentala, Premierul Viorica Dancila a declarat ca, in perspectiva remanierii, a analizat activitatea a opt ministere. Carmen Dan a anuntat luni ca si-a dat demisia. In locul sau va fi instalat senatorul Nicolae Moga,…

Lovitura în plin pentru primarul Iașului, Mihai Chirica. Dupa ce în urma cu numai câteva zile Agenția Naționala de Integritate anunța ca ia la puricat averea acestuia, Direcția Naționala Anticorupție s-a autosesizat și a deschis o