- Primii kilometri de autostrada din Moldova au fost inaugurați de Viorica Dancila in aceasta dimineața. Premierul interimar a strabatut o distanța considerabila pe primii kilometri din centura la nivel de autostrada a Bacaului. Iata imaginile video:

- Viorica Dancila va face „botezul” primilor kilometri de asfalt de pe centura Bacaului. Potrivit unor surse neoficiale, premierul va circula cu bicicleta pe breteaua de est a variantei ocolitoare, unde s-au turnat primii kilometri de autostrada din... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- „Nu a greșit Mihai Fifor. Nu aș interpreta așa. Mihai Fifor este un om implicat, dar vrem ca mai mulți colegi sa se implice in organizare și in deplasarile in teritoriu vrem ca mult mai mulți sa ne implicam pentru a avea șanse cat mai mari sa caștigam”, a declarat Viorica Dancila, inainte de a participa…

- Presedintele PSD, premierul Viorica Dancila, sustine ca social-democratii care vor vota joi motiunea de cenzura impotriva Guvernului se vor compromite politic si nu vor fi iertati daca vor trada ‘partidul care i-a adus in Parlament’. ‘Eu cred ca acest lucru ii va compromite din punct de vedere politic,…

- Potrivit Romania TV, premierul ar urma sa puna pe masa doua propuneri pentru aceasta functie, in persoanele lui Mihai Fifor si Victor Negrescu. Initial, Viorica Dancila a anuntat ca va merge "de indata" la intalnirea cu presedintele Iohannis. "Legat de solicitarea presedintelui Romaniei,…

- Intrebata daca ia in calcul sa-l suspende pe Klaus Iohannis, Viorica Dancila a declarat: "Nu. Nu exista aceasta varianta. De fapt nici nu putem face acest lucru cu sase luni inainte de alegeri stiti foarte bine ca nu putem face acest lucru. Din punctul meu de vedere, in conditiile in care presedintele…

- Dupa ce președintele PSD, Viorica Dancila, a lipsit de la ședința Coaliției iar solicitarile liderului ALDE nu au primit raspuns, tema ieșirii de la guvernare a ramas suspendata deocamdata. În schimb, liderii ALDE din teritoriu au ieșit cu atacuri la adresa partenerilor de guvernare, punctajul…