Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a anuntat ca rectificarea bugetara va fi aprobata vineri, cand Guvernul se va intruni in sedinta, scrie Agerpres. "Rectificarea bugetara va avea loc vineri. Vineri vom avea sedinta de Guvern, vom avea rectificarea bugetara si mai multe acte normative atat de asteptate…

- Prezenta la Vaslui, ea a precizat ca, dupa motiune, va veni cu remanierea in Parlament. 'Nu va trece. Nu am emotii, motiunea nu va trece. (...) Ma bazez pe oamenii de buna-credinta care stiu ce inseamna stabilitate in Romania', a spus Viorica Dancila, prezenta la Vaslui. Prim-ministrul…

- La intrarea in Casa de Cultura a Studentilor, Dancila a a fost primita cu aplauze de catre sustinatori pe melodia Eye Of The Tiger (Survivor), de pe coloana sonora a filmului Rocky 3. Viorica Dancila a intrat in sala de mana cu un copil imbracat in haine populare. …

- Alaturi de Dancila sunt ministrii Finantelor - Eugen Teodorovici, al Culturii - Daniel Breaz, al Transporturilor - Razvan Cuc si vicepremierul Mihai Fifor. La lucrarile conferintei de alegeri sunt prezenti peste 350 de delegati din judet. Premierul va sustine o conferinta de presa dupa eveniment. …

- Primaria Capitalei: bucurestenii nu vor ramane fara apa calda si caldura Primaria Capitalei îi asigura pe bucuresteni ca nu vor ramâne fara apa calda si caldura. Precizarea vine dupa ce administratorul judiciar al ELCEN a anuntat ca va convoca Comitetul Creditorilor, care…

- Guvernul a adoptat rectificarea bugetara. Reprezentantii ALDE, prezenti la sedinta Guvernul a adoptat rectificarea bugetara, pe proiectul a ramas in varianta dezbatuta in Guvern in ședința de joi, chiar daca cei din ALDE au spus ca nu vor susține proiectul. Din cei 4 ministri ALDE au participat doar…

- Rectificarea bugetara pe care Guvernul o va adopta in sedinta de luni este una pozitiva si va asigura sumele necesare pentru plata salariilor, pensiilor si tuturor indemnizatiilor sociale, pentru buna functionare a tuturor institutiilor, cat si pentru continuarea investitiilor in domeniile prioritare,…

- Presedintele executiv al PSD si ministru al Finantelor, Eugen Teodorovici s-a afisat in ultima vreme cu sloganul "Insist pentru Romania" pe tricou, la evenimente neoficiale. El a facut cerere la OSIM pentru inregistrarea sloganului "Insist pentru Romania", in vederea alegerilor prezideniale…