- Social-democratii s-au reunit sambata intr-un congres extraordinar, pentru a-si alege presedintele, presedintele executiv si secretarul general al partidului. La final, social-democrații au votat urmatorii caștigatori: Viorica Dancila – președintele partidului. Eugen Teodorovici – președinte executiv.…

- PSD si-a ales conducerea in cadrul Congresului Extraordinar de astazi, la care sunt prezenti aproximativ 4.000 de delegati din toata tara. Potrivit rezultatelor parțiale, Viorica Dancila a fost aleasa președinte al PSD. Ea i-a surclasat pe Liviu Plesoianu, Șerban Nicolae si Ecaterina Andronescu. Potrivit…

- CONGRES PSD 29 IUNIE, REZULTAT OFICIAL VOT. Noua CONDUCERE A PSD Iata care e noua conducere a PSD: Viorica Dancila - președinte al PSD, prima femeie președinte a PSD Eugen Teodorovici - președinte executiv al PSD Mihai Fifor - secretar general al PSD

