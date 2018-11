Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a anuntat miercuri, 21 noiembrie, ca va participa la festivitatile organizate pe data de 1 Decembrie la Arcul de Triumf, dar a spus ca este posibil sa nu ia parte la receptia de la Palatul Cotroceni. „Da, am primit invitatie. Voi participa la evenimentele dedicate zilei de…

- Peste 70 de lideri politici din intreaga lume, intre care și președintele american Donald Trump, cel rus Vladimir Putin, cancelarul german Angela Merkel, dar și șeful statului Klaus Iohannis, participa la Paris la celebrarea a 100 de ani de la incheierea Primului Razboi Mondial. Astfel, duminica (11/11/2018),…

- PSD i-a inmanat presedintelui Klaus Iohannis, miercuri, la Palatul Cotroceni, un document continand 10 principii si sapte intrebari in legatura cu legile Justitiei, una dintre intrebari fiind de ce seful statului a convocat consultarile cu partidele ”dupa si nu inaintea adoptarii” acestor acte normative…

- Premierul Viorica Dancila se afla, la ora transmiterii acestei știri, in biroul de la Parlament al președintelui PSD, Liviu Dragnea. Intalnirea celor doi are loc inaintea consultarilor de la Palatul Cotroceni pe tema legislației in domeniul justiției, scrie Mediafax.Dancila și Dragnea au venit…