Viorica Dăncilă anunţă data remanierii guvernamentale "Nu, eu nu voi pleca in vacanta. Pentru mine este important ca in aceasta perioada sa analizez foarte bine programul de guvernare, sa vad daca voi face o restructurare. Vreau sa ajung in fiecare judet, sa vorbesc cu cetatenii, cu membrii de partid, sa iau sugestii, sfaturi, de la cetateni catre guvern, sa schimb modul de actiune. In ceea ce priveste o sesiune extraordinara a parlamentului, am discutat dar trebuie sa vedem daca si celelalte partide sunt dispuse. Sa speram ca pana la plecarea domnului presedinte in vacanta voi face prima remaniere", a declarat premierul Viorica Dancila. … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

