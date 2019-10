Viorica Dăncilă anunţă cum va fi desemnat premierul României Viorica Dancila a declarat marti, la Botosani, ca in PSD exista "foarte multi colegi, colege care pot sa ocupe aceasta functie", fara insa a dori sa dea nume despre potentiali candidati la functia de prim-ministru, informeaza agerpres.ro. "Viitorul premier va fi cel care va avea majoritatea in Parlament, pentru ca eu voi fi un presedinte care respecta Constitutia Romaniei. Avem in acest moment un presedinte care incalca legea fundamentala. Eu cred ca presedintele trebuie sa fie un exemplu si sa fie primul care respecta legile si mai ales legea fundamentala. (...) Nu am vorbit inca de… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

