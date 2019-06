Stiri pe aceeasi tema

- Președintele executiv interimar al PSD, Paul Stanescu, a demisionat din aceasta funcție, in cadrul ședinței Comitetului Executiv.Paul Stanescu este in contradicție cu Viorica Dancila, el dorindu-și un Congres al PSD in toamna, in timp ce Dancila il vrea organizat cat mai rapid.

- Președintele PSD Giurgiu, Niculae Badalau, a explicat ca liderii PSD nu trebuie sa se grabeasca cu organizarea Congresului, alaturandu-se astfel taberei lui Paul Stanescu, președinte executiv interimar al PSD, care ar dori un Congres organizat in toamna. In schimb, tabara Vioricai Dancila iși dorește…

- Presedintele executiv al PSD, Paul Stanescu, a spus ca, potrivit statutului, candidatul partidului la alegerile prezidentiale va fi stabilit prin congres, însa acest candidat poate proveni si din afara formatiunii politice.

- Presedintele executiv al PSD, Paul Stanescu, a declarat miercuri seara ca, potrivit statutului, candidatul partidului la alegerile prezidentiale va fi stabilit prin congres, insa acest candidat poate proveni si din afara formatiunii politice. Senatorul social-democrat a mentionat ca data la care va…

- Social-democratii urmeaza sa stabileasca data Congresului partidului, pentru alegerea unei noi conduceri, in urma condamnarii fostului presedinte Liviu Dragnea. In plin al electoral si cu un PSD aflat in plin soc, dupa pierderea alegerilor europarlamentare, in partid se contureaza doua tabere, una care…

- Președintele executiv interimar al PSD, Paul Stanescu, ii va propune liderului interimar al partidului, Viorica Dancila, sa susțina ideea organizarii Congresului pentru alegea noii conduceri dupa alegerile prezidențiale, spun surse din partid.Citește și: Congres PSD in șpagat / SURSE Potrivit…

- Președintele executiv al PSD Paul Stanescu susține ca social - democrații ar putea sa nu iși aleaga o noua conducere pana in toamna acestui an. Opinia lui Stanescu vine in contradicție cu declarațiile șefei PSD Viorica Dancila.Citește și: ULTIMA ORA - O mașina a LUAT FOC in mers, in Capitala…

- Comitetul Executiv National al PSD ar putea stabili in sedinta de marti data la care va fi organizat un congres pentru alegerea noului presedinte al partidului si pentru stabilirea candidatului social-democratilor la alegerile prezidentiale, a declarat presedintele interimar al partidului, Viorica…