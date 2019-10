Viorica Dăncilă, anunţ privind moţiunea de joi: Nu va trece. Nu am emoţii Premierul Viorica Dancila a declarat ca nu are emotii in ceea ce priveste motiunea de cenzura, care se va dezbate si vota saptamana viitoare in Parlament, ea aratand ca se bazeaza pe oamenii de buna-credinta care stiu ce inseamna stabilitate in Romania. Prezenta la Vaslui, ea a precizat ca, dupa motiune, va veni cu remanierea in Parlament. "Nu va trece. Nu am emotii, motiunea nu va trece. (...) Ma bazez pe oamenii de buna-credinta care stiu ce inseamna stabilitate in Romania", a spus Viorica Dancila, prezenta la Vaslui. Prim-ministrul i-a reamintit presedintelui Klaus Iohannis… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, premierul Viorica Dancila a participat la Sarbatoarea Toamnei din comuna Zorleni.Prezenta la Vaslui, Viorica Dancila a facut noi declaratii in ceea ce priveste motiunea de cenzura, care se va dezbate si vota saptamana viitoare in Parlament.Aceasta a declarat ca nu are emotii, afirmand ca se…

- Prezenta la Vaslui, ea a precizat ca, dupa motiune, va veni cu remanierea in Parlament. 'Nu va trece. Nu am emotii, motiunea nu va trece. (...) Ma bazez pe oamenii de buna-credinta care stiu ce inseamna stabilitate in Romania', a spus Viorica Dancila, prezenta la Vaslui. Prim-ministrul…

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca nu are emotii in ceea ce priveste motiunea de cenzura, care se va dezbate si vota saptamana viitoare in Parlament, ea aratand ca se bazeaza pe oamenii de buna-credinta care stiu ce inseamna stabilitate in Romania.Prezenta la Vaslui, ea a precizat ca,…

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca nu are emotii in ceea ce priveste motiunea de cenzura, care se va dezbate si vota saptamana viitoare in Parlament, ea aratand ca se bazeaza pe oamenii de buna-credinta care stiu ce inseamna stabilitate in Romania. Prezenta la Vaslui, ea a precizat ca, dupa motiune,…

- Decizia Curtii Constitutionale arata ca presedintele Klaus Iohannis trebuie sa respecte Constitutia in privinta ministrilor, aceasta fiind o victorie pentru social-democrati, a declarat miercuri...

- ,,Curtea Constitutionala spune un lucru foarte limpede pentru toata lumea: presedintele statului este obligat sa respecte Constitutia, pentru ca aici era problema care se dezbatea in ultimele zile. Prin urmare, in ceea ce ne priveste pe noi este o victorie. Asteptam sa vedem minuta de sedinta de…

- ”In acest moment, sunt mii de familii ale caror venituri depind exclusiv de bunul plac al președintelui Iohannis. E vorba de angajații din ministerele vacantante de ALDE și din companiile sau agențiile din subordine. Ma aștept ca domnul Iohannis sa dea din nou vina pe PSD pentru consecințele negative…

- Secretarul general al PSD Mihai Fifor a afirmat ca PNL ii dispretuieste iar pe romani. Acesta ii sugereaza senatorului PNL Florin Citu sa plece din Parlament, sub eticheta „bugetar praf”, in contextul in care liberalul a propus ca bugetarii sa renunte la vouchere, sporuri si pensii speciale. „PNL dispretuieste…