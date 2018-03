Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Viorica Dancila a prezidat vineri o noua reuniune a Comitetului interministerial pentru pregatirea preluarii de catre Romania a presedintiei Consiliului UE, ocazie cu care a cerut ministerelor sa trateze ''prioritar, cu seriozitate si implicare responsabila'' toate aspectele…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a prezidat astazi o noua reuniune a Comitetului interministerial pentru pregatirea preluarii de catre Romania a Președinției Consiliului Uniunii Europene. Cu acest prilej, a fost adoptat calendarul reuniunilor informale ce vor fi organizate in Romania pe durata acestui…

- Guvernul va adopta o ordonanta de urgenta pentru infiintarea unei Comisii nationale de fundamentare a planului de trecere la moneda euro, a declarat premierul Viorica Dancila, care a subliniat ca acesta reprezinta pentru Romania cel mai important obiectiv dupa cel al aderarii la UE.

- Prim-ministrul Viorica Dancila a primit-o, marti, pe Paivi Pohjanheimo, ambasadorul Republicii Finlanda in Romania, intr-o vizita de curtoazie, in cadrul discutiilor accentul fiind pus pe componenta cooperarii in domeniul educatiei. Potrivit unui comunicat al Guvernului, tema centrala a discutiilor…

- SNGN ROMGAZ SA ( https://romgaz.ro) Romgaz este cel mai mare producator si principal furnizor de gaze naturale din Romania. Compania este admisa la tranzactionare din anul 2013 pe piata Bursei de Valori din Bucuresti si a Bursei din Londra ( LSE). Actionar principal este statul roman cu o participatie…

- Rusia este gata sa inceapa sa produca cea mai noua racheta a sa balistica intercontinentala (ICBM) Sarmat, a declarat luni un oficial militar rus, citat de agentia de presa Xinhua, declaratia sa intervenind la o zi dupa ce Moscova a anuntat ca a testat cu succes noua sa racheta hipersonica Kinjal,…

- Guvernul anunta infiintarea Comitetului interministerial pentru implementarea obiectivelor rezultate din Parteneriatul strategic cu SUA si a altor proiecte bilaterale Romania - SUA, sub coordonarea viceprim-ministrului Ana Birchall. Potrivit unui comunicat transmis marti AGERPRES, Comitetul interministerial…

- Consilierul onorific al premierului Viorica Dancila, Gheorghe Popescu, a declarat, luni, într-o conferinta de presa, ca din planificarile Companiei Nationale de Investitii pe care le-a studiat reiese faptul ca în anul 2020, când Bucurestiul

- „Sa va lamureasca Traian Basescu. Eu n-am inteles asta din discursul meu, dar daca el a tradus asa...”, a declarat Liviu Dragnea la finalul sedintei informale a BPN, referitor la declaratiile lui Traian Basescu potrivit carora PSD il sustine pe presedintele Klaus Iohannis pentru preluarea presedintiei…

- Vizita presedintelui sarb are loc ca urmare a contactelor bilaterale romano-sarbe intense din ultimii ani si confirma caracterul foarte bun al relatiilor dintre Bucuresti si Belgrad, invitația venind dupa vizita oficiala a lui Iohannis in Republica Serbia din iulie 2015. Vor fi discutate modalitatile…

- Potrivit Administratiei Prezidentiale, Klaus Iohannis il va primi joi, la Palatul Cotroceni, pe Aleksandar Vucic, cei doi sefi de stat urmand sa abordeze caile de aprofundare a cooperarii bilaterale, atat la nivel politic, cat si economic si sectorial. Alte teme abordate De asemenea,…

- In cadrul convorbirii, prim-ministrul Borisov a reliefat rolul Romaniei in lupta pentru constituirea statului bulgar modern si a multumit premierului Dancila pentru contributia adusa de poporul roman. De asemenea, el a felicitat-o pentru preluarea functiei de prim-ministru."Inaltul demnitar…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a anuntat vineri, in cadrul reuniunii saptamanale a Comitetului de Coordonare a Sistemului national de gestionare a Afacerilor Europene, finalizarea primei etape a procesului de consultare publica privind tematicile de interes ale Presedintiei…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a sustinut, joi, legat de discutiile cu Viorica Dancila, ca aceasta i-a spus explicit ca ar dori ridicarea MCV pana in 2019, oficialul european sustinand la randul sau ca ar insemna mult investitia in infrastructura pentru Romania, scrie…

- Dancila, semnal de susținere pentru Dragnea: Intotdeauna presedintele partidului a candidat pentru presedintia Romaniei, a spus premierul, intr-o emisiune la Romania TV. Aceasta spune ca este nevoie de o dezbatere in interiorul partidului, privind alegerile de la sfarșitul lui 2019, dar precizeaza ca…

- A fost prima intalnire a premierului cu familia Regala, de la investirea guvernului condus de Viorica Dancila. Au fost discutate subiecte privind activitatea publica a Familiei Regale in vederea promovarii și susținerii Președinției Romaniei a Consiliul Uniunii Europene din ianuarie-iunie…

- Prim-ministrul Dancila a subliniat ca relatiile excelente dintre Romania si RF Germania se bazeaza si pe stranse legaturi interpersonale, atat din perspectiva etnicilor germani din Romania, cat si a contributiei originarilor germani din Romania stabiliti in Germania.In cadrul intrevederii,…

- Proiectul descentralizarii nu trebuie abandonat, acesta fiind unul dintre mesajele transmise de premierul Viorica Dancila in cadrul reuniunii Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene din Romania, care a avut loc joi la Palatul...

- Romanii spera ca, pana in 2019, sa fie ridicat Mecanismul de Cooperare si Verificare, pentru ca "nu este normal ca Romania sa preia presedintia (Consiliului Uniunii Europene - n.r.) cu o sanctiune", a declarat, miercuri, la Bruxelles, premierul Viorica Dancila, in conferinta de presa comuna cu presedintele…

- Prim ministrul Viorica Dancila a primit o astazi, 16 februarie, pe E.S. Tamar Samash, ambasadorul Statului Israel la Bucuresti. Potrivit Guvernului Romaniei, in cursul discutiilor, a fost reliefata importanta simbolica a anului 2018 pentru dinamica relatiilor bilaterale: anul acesta, Statul Israel aniverseaza…

- Presedintele Asociatiei Autism Europa Bistrita, Ana Dragu, a criticat, intr-o postare pe Facebook afirmatia premierului Viorica Dancila, care i-a catalogat drept "autisti" pe cei care "dezinformeaza UE, in ciuda faptului ca stiu adevarul", Dragu afirmand ca postarea sa poate fi considerata o sesizare…

- FCSB a iesit din prima mansa cu Lazio cu un avantaj de un gol si merge cu incredere peste o saptamana pe Olimpico pentru a ataca calificarea in optimile Europa League. Rezultatul i se datoreaza si lui Andrei Vlad (18 ani), cel care a avut cateva interventii sigure in poarta. "Le multumesc…

- ”Cautam o soluție pentru Formularul 600. Pana in 25 martie, cand va fi prima plata, vom gasi aceasta soluție. Am discutat cu Ministerul Finanțelor, am identificat mai multe soluții. Ceea ce pot sa va spun este ca in viitor, va fi un singur formular și o singura plata și avem in vedere ca aceasta…

- "Dupa cum stiti, ministrul Justitiei este membru al Consiliului, face parte dintre cei care iau decizii pe probleme de justitie, deci putea sa vorbeasca. Acolo este o problema care este vizibila cum ochiul liber. Am fost europarlamentar 9 ani de zile, stiu ca sunt anumiti oameni care dezinformeaza.…

- România preia miercuri, pentru un an, presedintia Comisiei pentru Consolidarea Pacii din cadrul ONU (PBC - Peacebuilding Commission), informeaza Ministerul Afacerilor Externe, într-un comunicat transmis de AGERPRES Conducerea comisiei va fi asigurata, potrivit regulilor de procedura,…

- Liviu Avram, redactor-șef adjunct al ziarului Adevarul, a declarat la Digi24 ca nu crede ca autoritațile din Romania nu vor ține cont de mesajele transmise de la Bruxelles, legate de legile justiției, și ca primul semnal „de lupta” in acest sens este numirea lui Darius Valcov in funcția de consilier…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a postat marti pe Twitter o scrisoare de felicitare adresata noului premier roman Viorica Dancila, in care face referire la importanta presedintiei Consiliului UE de anul viitor, la sustinerea valorilor europene, a statului de drept si la lupta impotriva…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat luni, in plenul reunit al Parlamentului, ca premierul desemnat, Viorica Dancila, nu va face altceva decat sa "finalizeze subordonarea Justitiei fata de interesele lui Liviu Dragea", iar Romania, la 100 de ani de la Marea Unire, se confrunta cu perspectiva unui…

- Viorica Dancila a anuntat in plenul Parlamentului ca saptamana aceasta Executivul va renunta la formularul 600. Viorica Dancila, prim ministrul desemnat, a declarat in plenul Parlamentului ca in aceasta saptamana se va renunta la formularul 600. Viitorul sef al Executivului…

- Zilele de dupa protestul #rezist și #corupțiaucide din 20 ianuarie, confirma un lucru dezolant: protestatarii pot ieși de cate ori doresc in strada – pentru apararea unor idei democratice, impotriva corupției și pentru independența actului de justiție -: a doua zi, viața cetații continua, imperturbabila,…

- Florin Vodita a fost eliberat din functia de secretar de stat in cadrul Secretariatului General al Guvernului printr-o decizie a premierului interimar Mihai Fifor.In decizia publicata marti in Monitorul Oficial se precizeaza ca, totodata, inceteaza si calitatea lui Florin Vodita de conducator…

- Liviu Dragnea nu a rezistat ispitei. Luni, dupa un Comitet Executiv pe repede inainte, liderul PSD a anuntat, triumfal, ca politicienii cercetati penali pot face parte din noul guvern. ,,Am hotarat sa ne facem noi guvernul, nu alte institutii” – a explicat seful PSD. Lista noului cabinet va fi batuta-n…

- Prim-ministrul interimar Mihai Fifor a participat luni, la Palatul Victoria, la deschiderea reuniunii de la Bucuresti a Trio-ului de Presedintii ale Consiliului UE din care Romania va face parte in cursul primului sau mandat, incepand cu 1 ianuarie 2019, si care mai include Finlanda si Croatia, context…

- Macovei il desființeaza pe Iohannis: “Trebuia sa ceara o alta nominalizare pentru premier” Președintele țarii, Klaus Iohannis, nu a incercat nici macar sa opuna o minima rezistența și sa ii ceara lui Liviu Dragnea o alta nominalizare pentru funcția de prim-ministru. Nu PSD se face de rușine cu…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a anuntat miercuri, dupa desemnarea Viorica Dancila in functia de premier, ca liderii PSD se vor reuni luni pentru a stabili componenta Guvernului, iar in 29 ianuarie este posibil votul de investitura. „Presedintele a acceptat propunerea noastra si a desemnat-o pe doamna…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, s-a aflat luni, la Haga, pentru a discuta cu seful diplomatiei olandeze, Halbe Zijlstra, despre aderarea României la Schengen si relatiile între cele doua tari în plan european. Potrivit unui comunicat al MAE remis…

- In perioada 3-9 septembrie 2018 va avea loc la București cel mai important festival multicultural la nivel regional, WORLD EXPERIENCE Festival, pe scurt WE festival, noua titulatura sub care este prezentata a 4-a ediție a Festivalului Ambasadelor, ce revine cu un nou concept de celebrare a patrimoniului…

- Bulgaria, cea mai saraca membra a Uniunii Europene, preia astazi, 1 ianuarie 2018, presedintia Consiliului UE. Romania, a doua in clasamentul saraciei, va fi „la butoane” in perioada ianuarie-iunie 2019. Bulgaria, care a intrat in Uniunea Europeana in 2007, odata ...