Viorica Dăncilă, anunţ pentru toţi românii care au primit de la ANAF decizii de impunere din perioada 2014-2017 pentru CASS "Stiu ca multi cetateni au primit de la ANAF decizii de impunere pentru perioada 2014-2017 privind plata contributiilor sociale. Avand in vedere ca de la 1 ianuarie 2018 persoanele fizice care obtin venituri anuale sub nivelul a 12 salarii minime brute pe economie nu datoreaza contributii de asigurari sociale de sanatate decat optional, solicit Ministerului Finantelor Publice sa vina de urgenta cu o solutie care sa extinda aceasta facilitate si pentru perioada 2014-2017. Ca prim-ministru, sunt preocupata de protejarea veniturilor populatiei si eliminarea unor nedreptati. Nu este normal… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

