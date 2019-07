Stiri pe aceeasi tema

- PSD a decis, luni, remanierea ministrilor de Interne si de Externe, Carmen Dan si Teodor Melescanu. Potrivit deciziei Comitetului Executiv National, locul lui Carmen Dan va fi luat de senatorul PSD Nicolae Moga, iar cel al lui Teodor Melescanu, portofoliul detinut de ALDE, va reveni Ramonei Manescu.…

- Liderul PSD Olt, Paul Stanescu a declarat, luni, inainte de sedinta Comitetului Executiv National, ca in opinia sa, PSD ar trebui sa faca o alianta cu ALDE si Pro Romania, la prezidentiale, cu Gabriela Firea sau Calin Popescu Tariceanu, posibili candidati. "Soluția caștigatoare este una singura, spun…

- Marea remaniere a intrat la apa! Deși premierul Viorica Dancila a anunțat ca a terminat evaluarea a opt ministere, doar doi miniștri iși vor pierde portofoliile. Potrivit unor surse politice, cei doi sunt Teodor Meleșcanu și Carmen Dan, care vor fi inlocuiți de fostul europarlamentar ALDE Ramona…

- Ziua de luni va fi una decisiva pentru Guvernul Dancila. Daca in ceea ce privește lista ministrilor care vor pleca din Guvern aceasta este deja cunoscuta, in acest moment nu este foarte clar cine va fi pus in loc. Conform unor surse, in acest moment se negociaza in Guvern pentru remanierea guvernamanta.…

- Apar informatii surprinzatoare pe surse privind ce se negociaza in Guvern privind remanierea guvernamentala. Realitatea Tv sustine ca senatorul PSD Nicolae Moga ar urma sa preia portofoliul de la Interne dupa remanierea lui Carmen Dan, iar fostul europarlamentar ALDE Ramona Manescu l-ar inlocui pe…

- Ministrul de Externe, Teodor Meleșcanu, explica de ce au fost cozi la votul din 26 mai și de ce o parte dintre romanii din strainatate nu au putut vota. Meleșcanu prezinta raportul privind desfașurarea alegerilor in diaspora. Reacția acestuia vine dupa ce președintele Klaus Iohannis i-a cerut demisia,…

- Premierul Viorica Dancila nu ii va demite pe minsitrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, si pe ministrul de Interne, Carmen Dan, asa cum a cerut presedintele Klaus Iohannis. Ea spune ca a cerut o analiza, iar nicio masura nu va fi luata pana la finalizarea anchetei. "Sunt un om echilibrat si corect…

- Premierul Viorica Dancila a discutat joi, la Palatul Cotroceni, cu presedintele Klaus Iohannis, intr o sedinta neanuntata. Intalnirea, care a avut loc la solicitarea lui Klaus Iohannis a trecut in revista nominalizarile facute de Viorica Dancila, pentru portofoliile de la Justitie, Fondurile Europene,…