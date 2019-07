Viorica Dăncilă, anunţ important! Guvernul începe să ofere bonusuri Premierul Viorica Dancila a declarat, sambata, la Slobozia, ca va analiza o propunere de acordare a unor bonusuri pentru constructori, astfel incat lucrarile la pasajul suspendat de la Drajna sa fie terminate cat mai repede. „Am vorbit despre pasajul de la Drajna atit la Calarași, cat și aici la Ialomița, știm ca este o problema, dupa cum știți am inființat Departamentul pentru Infrastructura in subordinea primului-ministru. Aceste pasaj va fi unul din obiectivele pe care le vom urmari, voi avea o discuție cu dl ministru Cuc, vedem care este stadiul actual. Vrem sa urgentam lucrurile… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a anunțat, sambata, la Slobozia, ca realizarea pasajului de la Drajna va fi unul dintre obiectivele pe care le va urmari și ca va analiza propunerea de a acorda bonusuri astfel incat lucrarile sa fie terminate cat mai repede.Citește și: SONDAJ CURS - Clasamentul prezidențiabililor:…

- Guvernul a aprobat, printr-o hotarare, infiintarea Departamentului pentru dezvoltare, promovare si monitorizare a proiectelor de investitii in infrastructura, a declarat Nelu Barbu, purtatorul de cuvant al Executivului. "În şedinţa de Guvern de astăzi a fost şi o hotărâre…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA prin Directia Regionala de Poduri Constanta intentioneaza sa reabiliteze trei poduri: podul de pe DN39 Km 45 223, la Mangalia, podul de pe DN3 Km 205 970, la Deleni, dar si Podul de pe DN21 Km 89 668, la Slobozia, judetul Ialomita.Contractul…

- Premierul Viorica Dancila a anunțat, luni, la emisiunea "Marius Tuca Show", ca va inființa un departament in subordinea sa, care sa se ocupe de proiecte de infrastructura și in cadrul caruia va cere raport saptamanal privind investițiile din Romania."Avem proiecte pe termen scurt, mediu și…

- In prezenta Ministrului Transporturilor, Razvan Cuc, a Directorului General al CNAIR, Narcis Neaga, a directorului general regional al Directiei Regionale de Drumuri si Poduri Constanta, Marin Dima, dar si a autoritpsuilor locale, la Slobozia, s-a semnat contractul care are ca obiect 'Elaborarea Studiului…

- In martie 1917, autoritatile germane au transferat in Romania 3.000 de prizonieri de culoare in cele patru lagare din tara, dintre care trei se aflau in Ialomita: la Slobozia, la Morile Marculesti, la Manastirea, azi in judetul Calarasi, iar al patrulea se afla la Turnu Magurele. Povestea prozonierilor…

- Un autocar cu 39 de pasageri s-a rasturnat, marți, pe raza localitații Drajna din județul Calarași, anunța reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgența (IGSU). Județul este sub cod portocaliu de viijelii, iar în zona a fost filmata și o tornada. Un numar de…

- Vremea nu a facut ravagii doar in Buzau, fenomene extreme fiind consemnate și in Prahova, Ialomița și Calarași. Un autocar cu 39 de pasageri s-a rasturnat, marți dupa-amiaza, pe raza localitații Drajna din județul Calarași. Județul este sub cod portocaliu de viijelii, iar in zona a fost filmata și o…