- "Prin prezentul act normativ se propune ca salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata sa fie majorat la 2.080 lei lunar incepand cu data de 1 ianuarie 2019, ceea ce reprezinta o crestere de 9,47% fata de luna decembrie 2018", scrie in nota de fundamentare a hotararii privind stabilirea…

- Potrivit unui proiect de Hotarare de Guvern publicat astazi de Consiliul Economic și Social, salariul minim crește, de la 1 ianuarie 2018, la 2.350 lei pentru personalul incadrat pe funcții care necesita studii superioare si care are cel puțin un an vechime in domeniul acestor studii. Documentul nu…

- Ministerul Muncii anunța, marți seara, dupa discuția cu sindicatele, reintroducerea salariului minim brut garantat in plata diferențiat in funcție de nivelul de studii sau de vechimea in munca, de 2.350 de lei brut, singura divergența fiind legata de data la care se va aplica masura.Premierul…

- "Dupa analiza datelor transmise de Comisia de Prognoza, MMJS lucreaza la cresterea salariului minim pe economie inca de la finalul acestui an si la diferentierea salariului minim in functie de studii sau vechimea de peste 15 ani. Aveti mai jos analiza Comisiei de prognoza si a MMJS si calendarul…

- Ministerul Muncii afirma ca schimbarea a fost anuntata cu aproape patru luni inainte de a fi luata in considerare. Potrivit Monitorului Oficial, decizia premierului Viorica Dancila este intemeiata pe o propunere a ministrului Muncii, Lia Olguța Vasilescu, facuta pe 22 iunie și ajunsa la Guvern abia…