Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila face un anunț cu implicații majore in zona PSD. Dancila a anunțat ca, vineri, la o zi dupa votul pe moțiunea de cenzura va avea loc rectificarea bugetara.Citește și: Fosta deținuta politic il SPULBERA pe Mihai Șora: Imi este scarba! Este infiorator! ”Rectificarea…

- Premierul Viorica Dancila recunoaste ca nu va veni, deocamdata, cu remanierea in Parlament si ca asteapta ca Opozitia sa depuna motiunea de cenzura. Sefa Executivului crede ca motiunea de cenzura nu va trece la vot. "Trebuie ca opozitia sa arate numarul de voturi pe motiune si daca gandim logic, motiunea…

- Guvernul va adopta, luni, proiectul de rectificare bugetara pentru anul 2019. Premierul Viorica Dancila a anunțat, la inceputul ședinței Executivului, ca ministerul Educației va primi fonduri mai mari cu 42.4% fața de anul 2018.„In ședința de guvern de astazi (luni-nr.) vom adopta proiectul ...

- Guvernul va finaliza pana luni schema de impozitare sau taxare a pensiilor de serviciu, a anuntat, la o conferinta de presa la Botosani, ministrul muncii si al justitiei sociale, Marius Budai. Acesta sustine ca diminuarea pensiilor speciale va fi asumata prin rectificarea bugetara de saptamana viitoare.…

- Metoda de impozitare sau taxare a pensiilor speciale va fi gata pana luni Foto: Arhiva. Guvernul va finaliza pâna luni, 5 august, schema de impozitare sau taxare a pensiilor de serviciu, a anuntat, la o conferinta de presa la Botosani, ministrul muncii si al justitiei sociale, Marius…

- Guvernul va finaliza, pana luni, schema de impozitare sau taxare a pensiilor de serviciu, a declarat vineri, intr-o conferinta de presa la Botosani, ministrul Muncii si Justitiei Sociale, Marius Budai. Acesta susţine că diminuarea pensiilor speciale va fi asumată prin rectificarea bugetară…

- Premierul Viorica Dancila afirma ca Guvernul nu va taia veniturile romanilor prin rectificarea bugetara. "Vreau sa fie tuturor foarte clar ca, prin actuala rectificare bugetara, Guvernul nu va taia veniturile romanilor. Am luat in calcul mai multe masuri pe care sa le includem in aceasta…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, joi, ca Guvernul așteapta prima ședința a Consiliului Suprem de Aparare al Țarii (CSAT) pentru a primi aviz pe rectificarea bugetara care se afla in lucru. De asemenea, ea a declarat ca Guvernul se menține in ținta de deficit bugetar."Lucram la ...