- Dumitru Chirila a fost numit în funcția de secretar de stat în Ministerul de Interne, în locul lui Marin Gheorghe, se arata într-o decizie a premierului Viorica Dancila, publicata în Monitorul Oficial. „Decizie pentru numirea lui Chirila Dumitru-Daniel în…

- Premierul Romaniei, Viorica Dancila, a anunțat ca a decis sa o demita astazi pe Ecaterina Andronescu din funcția de Ministru al Educației. Totul, dupa niște declarații controversate legate de cazul Alexandrei, una dintre tinerele disparute la Caracal.

- Procurorii DIICOT au deschis un dosar penal in rem in cazul crimelor de la Caracal, pentru neglijenta in serviciu, in legatura cu nerespectarea procedurilor de catre politistul care a preluat apelurile...

- Președintele Klaus Iohannis va face declarații de presa, la Palatul Cotroceni, dupa ședința CSAT, informeaza Administrația Prezidențiala, fara a preciza însa ora la care va ieși șeful statului. Reuniunea a durat doua ore, iar discuțiile au vizat crimele din Caracal. Președintele…

- Liderii PSD au decis luni sa amane Congresul PSD pentru prezidențiabil in urma crimelor din Caracal, la solicitarea Vioricai Dancila.Congresul PSD fixat inițial sa aiba loc pe 3 august va avea loc pe 24 august, au decis social-democrații in CEX. Congresul este destinat acordarii unui…

- Evenimentele petrecute in Caracal nu au lasat-o indiferenta nici pe Viorica Dancila. Premierul Romaniei vrea un referendum pentru inasprirea pedepselor pentru violatori, criminali și pedofili.

- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu spune ca va initia discutii, in regim de urgenta, cu liderii grupurilor parlamentare pentru infiintarea unei comisii de ancheta care sa analizeze cauzele care au dus la tragedia de la Caracal. Potrivit unui comunicat semnat de Ciolacu, "concluziile rezultate…

- Referendum. Viorica Dancila a sustinut o coferinta de presa in urma cu putine momente. In cadrul acesteia, premierul Romaniei a anuntat o serie de decizii importante, luate in urma cazului de la Caracal care a socat toata tara.