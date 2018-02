Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a declarat joi, in debutul sedintei de Guvern, ca executivul va adopta o ordonanta de urgenta prin care se va realiza mentinerea venitului lunar net cel putin la nivelul din decembrie 2017 pentru angajatii din privat care beneficiaza de scutiri de impozit pe venit:

- Premierul Viorica Dancila a anuntat joi ca se va introduce obligatia ca firmele de stat si private care au cel putin 50 de salariati sa aiba "in structura de personal un expert in egalitatea de sanse" intre femei si barbati.

- Schema de compensare pentru IT dezavantajeaza angajatorii care au majorat salariile cu mai mult de 20% tocmai ca sa protejeze angajatii, sustine Raluca Bontas, partener Deloitte Romania, intr-un comunicat de presa remis, joi, AGERPRES. 'Schema de compensare a costurilor suplimentare impuse de transferul…

- Mai multi reprezentanti ai sindicatelor au votat, in sedinta Consiliului Economic si Social (CES), ca Ordonanta de Urgenta care reglementeaza salariile angajatilor part-time sa nu fie pusa pe ordinea de zi, a declarat marti ministrul Muncii Lia Olguta Vasilescu, intrebandu-se daca acesti lideri de sindicate…

- Se fac cercetari cu privire la fapte, adica „in rem”, nu si la persoane. Cu alte cuvinte, oficial inca nu exista suspecti. Purtatorul de cuvant al IPJ, Lorena Radu, ne-a confirmat ca nicio persoana nu este cercetata penal, desi au fost audiate zeci de femei din Macea, in tot acest timp. „Urmarirea…

- Premierul Viorica Dancila a afirmat duminica, referindu se la Formularul 600, ca, pana la 1 martie, Ministerul Finantelor Publice va gasi o solutie astfel incat cei care au venituri din activitati independente sa depuna o singura declaratie, informeaza Agerpres.ro. Domnul presedinte Liviu Dragnea a…

- Premierul Viorica Dancila, in direct prin telefon la RTV, la prima sa emisiune televizata de la preluarea mandatului, a anunțat prioritațile noului Guvern, dar și procedura lunara de evaluare a noilor...

- Premierul Viorica Dancila a afirmat ca, pe proiectele importante pentru tara si pentru romani, este necesara "o colaborare" intre presedintele Romaniei, Guvern si Parlament. "Categoric, pe proiecte importante pentru tara, pentru romani, trebuie o colaborare intre presedintele Romaniei,…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, miercuri, ca in prezent sunt in curs 55 de actiuni cu risc de infringement impotriva Romaniei. "Vom avea astazi o nota privind stadiul actiunilor in constatarea neindeplinirii obligatiilor declansate de catre Comisia Europeana impotriva Romaniei. In prezent,…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat miercuri, la inceputul sedintei de Guvern, ca nu vrea sa beneficieze de protectia SPP. "As vrea sa precizez ca am transmis Serviciului de Paza si Protectie inca de luni seara ca nu vreau sa beneficiez de protectie. Inteleg ca toti ministrii au aceeasi…

- Premierul Viorica Dancila sustine ca a discutat cu mai multi ministri dupa ce a primit o scrisoare de la peste 80 de ONG-uri. Dancila a declarat in cadrul sedintei de Guvern ca a decis urgentarea legii privind combaterea violentei in familie."Am primit azi o scrisoare semnata de peste 80 de…

- "Daca Grindeanu si Tudose erau controlati din alta parte si Dragnea i-a pus, inseamna ca Dragnea e controlat din alta parte. Iar eu, care personal am asistat, am vazut cu ochii mei si cu urechile mele am auzit, stiu sigur ca domnul Dragnea avea relatii privilegiate cu ceea ce acum numeste statul…

- Premierul Viorica Dancila a luat o masura bomba, in chiar prima zi de mandat oficial. Dancila a decis sa-l numeasca consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului pe Darius Valcov.”Decizie privind numirea domnului Darius-Bogdan Valcov in funcția de consilier de…

- Premierul Viorica Dancila i-a cerut ministrului de Finante, Eugen Teodorovici, sa prezinte pana marti o solutie in privinta formularului 600, astfel incat in prima sedinta de Guvern, programata pentru miercuri, actele normative aferente sa poata fi adoptate. "Domnule ministru Teodorovici,…

- Premierul Viorica Dancila a anunțat ca prima ședința a noului Guvern va avea loc miercuri. Anunțul vine dupa ce noul Executiv a trecut de Parlament cu 282 de voturi „pentru”, 136 „impotriva” si o abtinere. „In seara aceasta, dupa cum este normal, ne vom duce la depunerea juramantului, dupa care vom…

- Premierul Viorica Dancila a fost intrebata de jurnaliști, imediat dupa votul de investitura cand crede ca va fi inlocuita de Liviu Dragnea, in deja tradiționala schimbare de premieri a PSD, odata la șase luni. Dancila a spus ca iși dorește sa stea trei ani la Palatul Victoria și nu se teme ca va…

- Managerii estimeaza pentru perioada ianuarie-martie stabilitate in activitatea economica din industrie si servicii, cresterea moderata a numarului de salariati in servicii si o evolutie ascendenta a preturilor in constructii si comertul cu amanuntul, potrivit INS. In cadrul anchetei de conjunctura…

- Faptele s-ar fi petrecut in urma cu un an, iar banii s-au acordat printr-un proiect POSDRU "Start - O viata de calitate in Siguranta". Exista suspiciuni ca printre beneficarele pe nedrept a banilor s-ar numara si angajate din primarie. Programul „START - O viata de calitate in siguranta!" s a adresat…

- De la 1 ianuarie 2018, Guvernul Mihai Tudose a pus in practica așa-numita „Revoluție Fiscala”. Una dintre cele mai importante masuri care a intrat in vigoare, din prima zi a anului curent, este cea referitoare la trecerea contribuțiilor din sarcina angajatorului in cea a angajatului.In acest context,…

- Inspectoratele teritoriale de munca verifica in aceste zile daca angajatorii s-au supus noii reguli de transfer al contribuțiilor catre angajați și derularea negocierilor pentru majorarea salariului brut. In caz contrar, amenzile pregatite sunt cuprinse intre 5.000 de lei și 10.000 de lei, scrie…

- Managerii consultati de Institutul National de Statistica (INS) anticipeaza, pentru perioada ianuarie-februarie, stabilitatea activitatii in industrie, comert si servicii, cresterea numarului de salariati in comert si servicii si cresterea preturilor in industrie, constructii si servicii.”In cadrul…

- Stabilitatea activitații in industrie, comerțul cu amanuntul și servicii. Creștere moderata a numarului de salariați in comerțul cu amanuntul și servicii. Creștere moderata a prețurilor in industrie, construcții și servicii. Acestea sunt, pe scurt, tendintele activitatii economice vazute de managerii…

- "In cadrul anchetei de conjunctura din luna decembrie 2017, managerii din industria prelucratoare preconizeaza pentru urmatoarele trei luni o relativa stabilitate a volumului productiei (sold conjunctural +1%). Pentru activitatea de fabricare a altor mijloace de transport se estimeaza tendinta de…

- Cea mai mare pondere in beneficiile de asistenta sociala o are alocatia de stat pentru copii. „Avem in plata 176.479 de beneficiari, cu 1987 mai multi fata de anul 2016, iar platile efectuate in primele zece luni ale acestui an sunt de 178.770.697 de lei", a declarat Janeta Radulescu, sef Serviciu Beneficii…

- „Ca urmare a consultarilor avute cu mediul de afaceri, in contextul intoarcerii sarcinii fiscale de la angajator la angajat, va propunem astazi un proiect de Hotarare de Guvern prin care termenul de transmitere a actelor adiționale la contractele de munca, in REVISAL, (Registrul General de Evidența…

- Modificarile aduse de Guvern in domeniul impozitului pe venit si al contributiilor sociale creeaza o discrepanta semnificativa intre sumele platite de salariati si de PFA, avand in vedere ca de la 1 ianuarie 2018 oricat de mult ar castiga pe luna o persoana fizica din activitati independente, fie…

- Senatorul PMP, Cristian Lungu, se arata ingrijorat de situația actuala prin care trece Romania – criza naționala de forța de munca. “Este un fenomen. Suntem tot mai puțini, și tot mai puțin pregatiți, iar fenomenul se acutizeaza an de an. Romania este o țara tot mai depopulata: ne pleaca tinerii,…

- Institutiile si autoritatile publice centrale si locale, civile si militare, precum și companiile private cu un numar de peste 50 de angajați, au obligația sa prevada in structura organizatorica un expert in egalitate de șanse sau un tehnician in egalitate de șanse, prevede un proiect de lege aflat…

- Un nou val de scumpiri. Care sunt produsele si serviciile pentru care vom plati mai mult Managerii intreprinderilor preconizeaza ca preturile in industrie si comertul de amanuntul vor creste in perioada noiembrie 2017-ianuarie 2018, potrivit datelor publicate marti de Institutul National de Statistica…

- Managerii se asteapta in perioada noiembrie 2017-ianuarie 2018 la stabilitatea productiei si a numarului de salariati in industrie, cresterea moderata a activitatii si a numarului de salariati in comertul cu amanuntul si servicii, precum si la majorarea preturilor in industrie si comertul cu amanuntul,…

- Liberalii stiu "ca au zero sanse" ca motiunea de cenzura, care va fi dezbatuta joi, sa treaca, a afirmat presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu.El a anuntat ca va fi prezent in sala la dezbaterea motiunii, impreuna cu parlamentarii grupului ALDE. Citește și: Ponta RUPE TACEREA…

- Primaria municipiului Targoviste, prin Directia de Asistenta Sociala, in parteneriat cu Crucea Rosie – Filiala Dambovita, Arhiepiscopia Targoviste si Agentia Nationala pentru Egalitate de Sanse intre Femei Si Barbati (ANES), organizeaza maine un mars de protest impotriva violentei domestice, pentru…

- Angajatorii sunt obligati sa negocieze cu angajatii, in perioada 20 noiembrie - 20 decembrie, noile contracte de munca privind mutarea contributiilor sociale de la angajator la angajat, potrivit OUG 82/2017, adoptata miercuri de Guvern. Patronii care nu initiaza negocierea vor fi sanctionati potrivit…

- Un numar total de 157.798 de angajatori din România au restanțe de 15,99 miliarde lei în contul contribuțiilor sociale obligatorii pentru pensii, sanatate și șomaj, informeaza Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF).