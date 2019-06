Stiri pe aceeasi tema

- "Exista un domeniu in care sunt mari asteptari: infrastructura. Saptamana ceasta am deja hotararea de Guvern pe masa. Voi infiinta un departament pentru infrastructura, in care vom lua zece proiecte importante. Pentru fiecare va fi desemnata o persoana, astfel incat s avedem saptamanal ce se intampla…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, a declarat joi seara ca i-a promis premierului Viorica Dancila votul sau la Congresul extraordinar al PSD pentru functia de presedinte al partidului adresandu-i rugamintea sa faca "ordinea necesara" in Guvern, el sustinand ca s-ar impune "cel putin doua…

- Sociologul Marius Pieleanu a prezentat miercuri seara, la Antena 3, cel mai recent sondaj realizat de Avangarde, cu privire la conducerea PSD dupa condamnarea lui Liviu Dragnea. Viorica Dancila se bucura de cea mai mare sustinere pentru functia de presedinte PSD, atat in randul votantilor PSD, cat…

- Marian Oprișan s-a prezentat joi dimineața la Palatul Victoria pentru o intalnire de ultima ora cu prim-ministrul Viorica Dancila, anunța Antena 3. Intrevederea dintre cei doi are loc inainte de Comitetul Executiv al PSD. Potrivit sursei citate, la Guvern sunt așteptați mai mulți lideri social-democrați.…

- Premierul PSD Viorica Dancila a avut, joi, la Palatul Victoria, o intalnire cu delegatia de experti a FMI, condusa de Jaewoo Lee, seful misiunii Fondului pentru Romania si Bulgaria, aflata in vizita anuala de evaluare a situatiei macroeconomice, procedura de consultare periodica cu autoritatile nationale.…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, si secretarul general al partidului Daniel Chitoiu au ajuns miercuri la Palatul Victoria pentru discutii cu premierul Viorica Dancila si cu alti lideri ai PSD.

- Fostul premier Adrian Nastase se afla la Palatul Victoria, pentru o intalnire cu Viorica Dancila, potrivit Antena 3. Anterior, Adrian Nastase anunțase ca a luat decizia sa ajute PSD, dupa eșecul de la europarlamentare. Fost președinte al partidului in perioada 2001 - 2005, Adrian Nastase…

- Ministrul Carmen Dan s-a intalnit la Palatul Victoria cu premierul Viorica Dancila. stire in curs de actualizare Hans Klemm, la Guvern. Geoana se afla, acum, la Palatul Victoria