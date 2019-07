Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a declarat sambata, la Calarasi, ca s-a facut evaluarea a opt ministri, iar luni, la Comitetul Executiv National al PSD, se va decide remanierea guvernamentala. „S-a lucrat la evaluarea ministrilor in aceasta saptamana. Nu am terminat aceasta evaluare. Luni, in Comitetul Executiv…

- Premierul Viorica Dancila nu a exclus posibilitatea de a-l vizita pe predecesorul sau la conducerea PSD, Liviu Dragnea, la penitenciarul Rahova. ”Fiecare președinte al acestui partid, cu bune și cu rele, a condus o perioada acest partid”, a adaugat Dancila, transmite Digi24. Intrebata daca a fost pana…

- Stanescu demisioneaza pentru ca nu vrea atat de repede Congres pe 29 iunie pentru alegerea conducerii PSD, modificarea statutului partidului și modificarea programului de guvernare, a decis Comitetul Executiv National al PSD, care s-a reunit, vineri, la sediul partidului din Baneasa. Viorica Dancila…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, miercuri, in timpul unei vizite facute in judetul Bacau, ca nu ii este teama de o eventuala pierdere a functiei. Intrebata, la Bacau, daca ii este teama de o eventuala pierdere a functiei, Dancila a raspuns: „Nu. Nu nu imi este teama. Intotdeauna cand te duci pe…

- ”Solutia cea mai simpla este remanierea, adica presedintele Iohannis sa accepte noi propuneri probabil, pentru ca cele vechi e putin probabil ca PSD sa le mai reitereze si atunci vom vedea cum se comporta presedintele Iohannis. Intr-un caz absolut deosebit va trebui sa se procedeze la restructurarea…