Stiri pe aceeasi tema

- Viorica Dancila a fost asteptata de protestatari la Constanta, la sedinta de alegere a conducerii filialei judetene. Presedinta PSD participa la programul de 4 zile (joi-duminica) de instruire a membrilor de partid.

- Alegerile europarlamentare nu au fost castigate de PNL sau USR, ci au fost pierdute de PSD si trebuie pornit de la aceasta realitate, a declarat vineri seara, la Constanta, presedintele social-democratilor, Viorica Dancila. "Este un moment de bilant pe care trebuie fiecare dintre noi sa-l…

- Candidatul PSD la prezidențiale, Viorica Dancila, a zis vineri la Constanța ca partidul se afla intr-un moment de cumpana, ca s-au facut multe greșeli la europarlamentare și le-a transmis primarilor sa demonstreze la prezidențiale ca merita un nou mandat la locale:Alegerile prezidențiale vor…

- Mihai Fifor a afirmat ca Viorica Dancila nu a avut acces la rezultatele sondajelor din campania electorala pentru alegerile europarlamentare. El a afirmat ca in jurul lui Liviu Dragnea se formase un fel de bula. Secretarul general al PSD crede ca Liviu Dragnea urma sa-și anunțe candidatura, iar scorul…

- Presedintele interimar al PSD, Viorica Dancila, a afirmat vineri ca alegerile prezidentiale reprezinta o prioritate pentru social-democrati, ea adaugand ca se vor face sondaje pentru toti social-democratii care vor dori sa participe la scrutinul prezidential, iar cel ales va fi validat intr-un congres…

- Sesiune extraordinara a Parlamentului de la 1 iulie si infiintarea unei comisii ''pentru fraudele de la votul de la alegerile europarlamentare din data de 26 mai'' au fost doua dintre subiectele discutate in sedinta coalitiei de guvernare, a mentionat luni premierul Viorica Dancila.…

- Vicepresedintele liberalilor gorjeni afirma ca vor fi luate masuri, in cadrul PNL Gorj, cu membrii care au afectat imaginea partidului, in campania electorala pentru alegerile europarlamentare. Gheorghe Pecingina a taxat, dupa alegerile europarlamentare, atitudinea primarilor din Balești,…

- Biroul Politic National al PNL Constanta a realizat o analiza cu cifrele pe masa a rezultatului alegerilor europarlamentare din data de 26 mai. La nivel national, PNL a castigat detasat alegerile, atat in mediul urban, cat si in cel rural. PNL a fost cel mai votat partid in 40 de municipii, 121 de orase…