- Presedintele PSD Liviu Dragnea se afla, vineri, la Botoșani. Potrivit Digi24.ro, in fata Casei de Cultura, unde are loc Conferinta PSD, au fost adusi mai mulți tineri imbracați in costume populare, ținuți in ploaie, in asteptarea liderilor partidului, in timp ce, pe partea opusa a drumului se stransesera…

- Liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu a declarat miercuri, ca spera ca Klaus Iohannis sa nu mai castige un nou mandat la Cotroceni, precizand ca ALDE si PSD au decis sa aiba un candidat comun la Presedintie, iar dupa alegerile europarlamentare vor lua o decizie in functie de candidatul cel mai bine...

- Liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu a declarat miercuri, la Antena 3, ca spera ca Klaus Iohannis sa nu mai castige un nou mandat la Cotroceni, precizand ca ALDE si PSD au decis sa aiba un candidat comun la Presedintie, iar dupa alegerile europarlamentare vor lua o decizie in functie de candidatul…

- Intrebat la Iasi intr-o conferinta de presa ce va face ALDE daca PSD va decide sa aiba propriul candidat la alegerile prezidentiale, Calin Popescu Tariceanu a afirmat ca aceste lucruri vor fi discutate dupa scrutinul din 26 mai, el adaugand ca in prezent "suntem pe terenul supozitiilor". Totodata,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat vineri, la Craiova, referitor la o eventuala candidatura a sa la alegerile prezidentiale, ca, daca o sa aiba posibilitatea fizic, se va mai gandi, relateaza Agerpres.Daca o sa am posibilitatea fizic, ne mai gandim. Acum am. Acum sunt liber, sunt cu voi, a…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, joi, ca este pregatit sa-și asume candidatura la președinție. O decizie privind participarea sa la alegerile prezidențiale va fi luata de coaliția de guvernare dupa scrutinul pentru Parlamentul European. Calin Popescu Tariceanu a spus ca va hotari daca…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, l-a acuzat luni pe președinte Klaus Iohannis ca „lupta impotriva țarii lui” și ca are in spate un „sistem corupt care a penetrat in mod serios Justiția in ultimii ani”. „Miza este Romania. O alta miza o reprezinta vietile romanilor - un trai mai bun sau un trai mai rau, o…

- Liderul PSD Liviu Dragnea discuta in biroul sau din Parlament, la ora transmiterii acestei știri, cu consilierul economic al premierului Viorica Dancila, Darius Valcov, și cu prim-viceguvernatorul BNR Florin Georgescu, potrivit Antena 3.La discuții a venit și liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu.…