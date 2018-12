Stiri pe aceeasi tema

- Intrebata cum l-ar caracteriza pe Klaus Iohannis, Viorica Dancila a afirmat: ”Un om care nu accepta consensul. Cred ca e greu pentru mine ca premier sa ii pun o eticheta presedintelui”. ”Cred ca caracterizarea cea mai buna ne-o face (SIC romanii”, a adaugat premierul Dancila. Viorica…

- Premierul ​Viorica Dancila se va intalni miercuri, la Bruxelles, cu președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, discuția urmand sa aiba loc incepand cu ora 11.45. Premirul roman va participa apoi, impreuna cu delegația guvernamentala, la dejunul de lucru cu membrii Colegiului Comisarilor.

- „Nu vreau sa critic, sa laud un mesaj al cuiva. Eu spun punctul meu de vedere: cred ca macar acum, cand se apropie Ziua Nationala, trebuie sa dam dovada de mai multa unitate. E o zi importanta pentru fiecare roman, e important ce mesaj dam pentru celelalte state si cred ca aceste elemente trebuie sa…

- Intrebata la finalul BPN al PSD cand ar putea fi adoptata aceasta HG, premierul a spus: „In niciun caz la 1 noiembrie. Am discutat ieri cu sindicatele si patronatele, vom vedea cand este oportun - 1 decembrie sau 1 ianuarie”. Viorica Dancila crede ca salariul minim diferentiat nu este o masura…

- Hotararea de guvern prin care salariul minim pe economie va fi diferentiat in functie de nivelul de studii sau de vechimea in munca ar putea fi adoptata in decembrie sau ianuarie, a anuntat miercuri premierul Viorica Dancila. Intrebata la finalul BPN al PSD cand ar putea fi adoptata aceasta HG, premierul…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a calificat, miercuri, interventia premierului Viorica Dancila in Parlamentul European drept "pozitia unui roman adevarat care-si apara tara". "A fost pozitia unui roman adevarat care-si apara tara si cred ca a raspuns tuturor aspectelor semnalate",…

- Viorica Dancila a susținut un nou discurs și a facut, negreșit, o noua gafa de exprimare.Premierul a facut o vizita la Fabrica de Avioane din Craiova, unde a vorbit despre caștigatorii contractelor de proiectare și execuție a drumului expres Craiova-Pitești, despre care a spus ca…