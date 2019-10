Stiri pe aceeasi tema

- Viorica Dancila a trimis, vineri, la Palatul Cotroceni, pentru aprobarea președintelui Iohannis, propunerile pentru noi miniștri interimari pentru mai multe ministere. Insa, a uitat sa trimita și propunerea pentru desemnarea lui Orlando Teodorovici, ministrul Finanțelor, ca vicepremier interimar. A…

- Alex Coita spune ca prin aceasta decizie, strategie președintelui e de a nu pune in pericol șansele moțiunii, evitand sa dea un semn de slabiciune. „Va conta foarte mult moralul celor din PNL, celor din opoziție și capacitatea de a ii aduce alaturi de ei pe membrii ”tradatori” ai actualei…

- Mario Iorgulescu a fost la un pas de moarte in Romania, dupa accidentul pe care l-a provocat și in care un om nevinovat s-a stins, lasand in urma doi copii orfani. Familia sa a decis sa-l transfere la o clinica privata din strainatate, astfel ca Mario a ajuns pe mainile medicilor italieni, la Milano,…

- 953.583,60 lei, peste 200.000 de euro, a cheltuit in luna februarie Administratia Prezidentiala pentru vizite externe. Conform sitetului Administratiei Prezidentiale, in februarie, președintele Iohannis a avut doua deplasari externe, in Germania, 10-14 februarie, și la Bruxelles, 18-19 februarie. Adica…

- "Fie ca vorbim de rea-voința sau incompetența, decizia CCR spune astazi intregii țari ca președintele Iohannis a incalcat Constituția! Raspunsul CCR de astazi arata foarte clar abuzul președintelui Iohannis in ceea ce privește refuzul de a numi miniștrii interimari și a asigura funcționarea…

- Președintele Klaus Iohannis a susținut miercuri la Palatul Cotroceni o declaratie de presa in care a lansat acuzatii la adresa PSD in cazul Caracal, a spus ca guvernarea este „esuata” si nu a anuntat daca accepta sau respinge ministrii interimari propusi de Executiv dupa demisile celor 3 ministri…

- "În primul rând, nu accept nicio propunere de remaniere din partea acestui guvern, nu doar pentru ca acest guvern si-a schimbat componenta politica, ci pentru ca propunerile sunt pur si simplu inacceptabile. Resping în integralitate remanierea propusa de premier", a spus…

- "Ii cer presedintelui Iohannis sa-i ceara doamnei Dancila demisia si, mai ales, sa declara public si explicit, in perspectiva demisiei doamnei Dancila, care nu mai are sprijin parlamentar, sa declare public si explicit ca nu va mai acorda inca o sansa PSD. Lucrul acesta nu mai poate continua. Fiecare…