- Presedintele PSD Viorica Dancila a anuntat, vineri, la Vaslui, ca va merge in tandem cu un premier, la alegerile prezidentiale. Numele lui Eugen Teodorovici a fost vehiculat ca posibila propunere de premier. "Am in vedere mai multe persoane, am in vedere o persoana care s-ar descurca foarte bine si…

- Liderul Partidului Verde, Florin Calinescu, a renunțat la cariera in televiziune și a intrat in politica. El a explicat ca iși dorește sa creeze un nucleu de oameni alaturi de care sa atace alegerile din 2020, iar pana in 2024 sa construiasca un grup care sa conteze in Romania.Citește și:Mihai…

Președintele PSD, Viorica Dancila, a declarat, miercuri seara, referitor la violențele de pe 10 august 2018, din Piața Victoriei, ca in momentul in care unii protestatari au incercat sa intre in cladirea Guvernului, asta seamana cu o lovitura de stat.

Noul ministru de Interne, Nicolae Moga, le-a transmis jandarmilor ca nu-și dorește sa mai vada romani batuți pe strada, daca aceștia respecta legea. Totodata, Moga le-a transmis angajaților MAI ca vor fi decapitați daca mint sau nu-și fac datoria impusa de lege.

Presedintele american, Donald Trump, s-a opus miercuri prin veto unor rezolutii ale Congresului care blocau vanzarile de arme catre Arabia Saudita si alti aliati, relateaza AFP.

Fostul premier Mihai Tudose spune ca membrii Pro Romania care vor intrarea la guvernare cu actualul premier ar trebui sa-și faca un „consult la cap" și zice ca-i este mila de PSD ca a ajuns sa aiba un candidat la prezidențiale ca Viorica Dancila. Tudose le transmite celor de la PSD sa-i scrie lui…

- Presedintele PSD, Viorica Dancila, a anuntat ca a avut luni o intalnire cu liderul Pro Romania, Victor Ponta, si cu cel al ALDE, Calin Popescu Tariceanu, precizand ca nu a fost luata vreo decizie privind alegerile prezidentiale, dar a fost inceputul unor discutii care sa duca la maximizarea sanselor…

- Presedintele PSD Viorica Dancilla se intalneste, luni, de la ora 11.00, cu liderii ALDE si Pro Romania, Calin Popescu Tariceanu si Victor Ponta. Discutiile vizeaza o posibila sustinere a celor doua partide a candidatului PSD la prezidentiale. PSD a decis, deja, prin votul Comitetului Executiv National,…