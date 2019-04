Viorica Dăncilă a semnat trei mari contracte de infrastructură: "Unii politicieni au vrut să împiedice finanţarea, la Bruxelles" Prim-ministrul Dancila a participat la ceremonia de semnare a trei contracte de infrastructura, unul privind Autostrada Sibiu-Pitesti, sectiunea 1 Sibiu-Boita, unul privind lotul 3 al Autostrazii de centura a municipiului Bucuresti, sectiunea Sud si al treilea privind furnizarea sistemului de siguranta si automatizarea traficului pentru Magistrala 5 de metrou, sectiunea Raul Doamnei-Eroilor. "Prea mult timp dezvoltarea Romaniei a fost tinuta in loc de lipsa de finantare, birocratie excesiva si interese politice. Guvernul pe care il conduc si-a asumat misiunea de a pune lucrurile in miscare… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

