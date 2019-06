Stiri pe aceeasi tema

- Comunicat de presa – In Conferința Extraordinara a PSD Teleorman s-a aprobat candidatura Vioricai Dancila pentru funcția de președinte PSD in Politic / on 21/06/2019 at 09:56 / Joi, 20 iunie 2019, a avut loc in municipiul Alexandria Conferința Extraordinara a PSD Teleorman, prezidata de domnul…

- Senatorul Eugen Parvulescu, președintele Organizației județene Teleorman a Partidului Național Liberal, a declarat dupa moțiunea de cenzura la adresa Guvernului condus de social-democrata Viorica Vasilica Dancila, ca ”nu pleaca ușor cainii de langa macelarie, respectiv Viorica Dancila și Guvernul sau…

- Saptamana viitoare Partidul Național Liberal va depune o moțiune de cenzura la adresa Guvernului condus de social-democrata Viorica Vasilica Dancila, afirma președintele Organizației județene Teleorman a PNL-ului, senatorul Eugen Parvulescu. Senatorul Eugen Parvulescu afirma ca moțiunea de cenzura va…

- Viorica Dancila a primit raportul de la MAE și MAI pentru cum s-a desfașurat votul in diaspora, la alegerile din 26 mai. Premierul spune ca eventuale remanieri, fie ca va fi vorba a lui Teodor Meleșcanu, de la MAE, din partea ALDE, fie ca va fi vorba despre Carmen Dan, de la MAI, din partea PSD,…

- Parlamentul finlandez (Eduskunta) l-a ales joi prim-ministru pe liderul Partidului Social-Democrat (SDP), Antti Rinne, castigator al alegerilor legislative din 14 aprilie si care va conduce un guvern de centru-stanga alcatuit din cinci partide, transmite agentia EFE. Antti Rinne, in varsta de 56 de…

- Presedintele USR Constanta, Remus Negoi le multumeste constantenilor pentru prezenta la vot, dar si pentru votul masiv acordat USR PLUS, inclusiv aici pe litoral. ldquo;Este un moment istoric pentru Romania,dar si pentru noi, USR PLUS . Acest lucru ne obliga sa muncim mai mult, sa ramanem la fel de…

- Ilan Laufer, consilier onorific al premierului Viorica Dancila a devenit de curand președinte a organizației PSD din Statele Unite ale Americii. Intr-un mesaj pe facebook el susține ca este onorat de noua poziție și anunța construcția unei organizații puternice:Citeste si Primele declarații…