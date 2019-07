Robert Negoița va fi suspendat din PSD pentru șase luni, iar Șerban Nicolae nu va mai fi liderul senatorilor social-democrați. Deciziile au fost luate, miercuri seara, in ședința informala a Comitetului Executiv, sub comanda Vioricai Dancila, au declarat pentru HotNews.ro surse din partid. Robert Negoița a criticat in mai multe randuri premierul și Guvernul, acuzand ca administrațiile locale au probleme financiare din cauza Executivului. Șerban Nicolae a anunțat ca senatorii social-democrați nu-l vor vota pe Mugur Isarescu ca guvernator BNR, deși premierul anunțase anterior ca PSD și ALDE…