Viorica Dăncilă a dispus constituirea Comitetului director pentru e-guvernare Comitetul director pentru e-guvernare, comitet interministerial, se va ocupa de coordonarea integrata a interventiilor de e-guvernare la nivelul institutiilor responsabile de implementarea, administrarea si functionarea serviciilor publice electronice aferente evenimentelor de viata, definite potrivit HG 245/2015 pentru aprobarea Strategiei nationale, privind Agenda Digitala pentru Romania 2020.



Un alt obiectiv al Comitetului il constituie definirea planului de actiuni pentru digitalizarea coerenta a serviciilor publice aferente evenimentelor de viata in conformitate cu rezultatele…

Premierul Viorica Dancila a dispus constituirea Comitetului director pentru e-guvernare, printr-o decizie publicata luni in Monitorul Oficial. Comitetul director pentru e-guvernare, comitet interministerial, se va ocupa de coordonarea integrata a interventiilor de e-guvernare la nivelul institutiilor…

Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) a anuntat, luni, ca a decis declansarea protestelor, astfel ca miercuri si joi sindicalistii picheteaza sediul Ministerului Muncii, ei cerand, intre altele, modificarea OUG 3/2018 privind unele masuri fiscal – bugetare, prin care mii de angajati…

