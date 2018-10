Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila i-a transmis negociatorului-sef al Uniunii Europene privind Brexit, Michel Barnier, cu care s-a intalnit, marti, la Palatul Victoria, ca Romania trateaza cu o atentie deosebita dosarul Brexit, avand in vedere comunitatea romaneasca semnificativa din Marea Britanie, aratand…

- Guvernul de la Londra a spus ca cetațenii Uniunii Europene nu vor fi tratați preferențial dupa ieșirea Marii Britanii din blocul comunitar. Premierul britanic Theresa May și miniștrii sai au convenit ca sistemul de imigrare post-Brexit sa se axeze pe atragerea de lucratori cu inalta calificare și sa…

- Partidul Laburist britanic (de opozitie) este decis sa voteze impotriva oricarui acord convenit de premierul Theresa May cu privire la Brexit, a declarat parlamentara laburista Emily Thornberry, transmite vineri Reuters Intr-un interviu pentru cotidianul Financial Times, Thornberry a estimat ca lipsa…

- Negociatorul-sef al Uniunii Europene privind Brexit-ul, Michel Barnier, s-a declarat deschis unei scurte prelungiri a discutiilor cu Londra privind iesirea din blocul comunitar, aflate in prezent in impas, indicand ca ele ar trebui sa poata fi incheiate "pana la mijlocul lunii noiembrie", relateaza…

- Negociatorul-șef pentru Brexit al Uniunii Europene, Michel Barnier, a declarat joi ca Blocul Comunitar trebuie sa se pregateasca pentru un Brexit „fara acord”, chiar daca ținta sa a fost o ieșire ordonata, informeaza Reuters.

- Negociatorul sef al Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, a anuntat ca de acum inainte negocierile cu Marea Britanie intra in etapele finale si se vor desfasura 'incontinuu', astfel incat 'nu mult mai tarziu' de inceputul lunii noiembrie sa poata fi incheiat un acord, transmite…

- Uniunea Europeana a respins, joi, propunerea Marii Britanii de a i se permite colectarea, in locul Uniunii, a taxelor vamale de la granita Regatului Unit, relateaza Sky News.Citește și: SURSE - Dragnea a bagat intreg Guvernul in vrie: s-au inroșit telefoanele la Palatul Victoria "Uniunea…

- Dominic Raab, noul ministru britanic pentru Brexit, a declarat joi ca dorește sa intensifice negocierile cu Uniunea Europeana, in contextul in care termenul limita pentru incheierea acordului este in luna octombrie, relateaza Reuters, informeaza Mediafax.„Mi-am propus sa reiau fiecare detaliu…