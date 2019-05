Stiri pe aceeasi tema

- 26 si 27 mai, doua zile istorice pentru Romania. Duminica - alegeri cu prezenta record, un vot emotional, determinat de multa ura si dezbinare, a conturat noi forte politice pe scena romaneasca si a schimbat clasamentul preferintelor romanilor, la nici...

- Rezultatele de la europarlamentare și arestarea lui Liviu Dragnea au bulversat scena politica romaneasca. Președintele Iohannis ii cere PSD-ului sa paraseasca guvernarea, in timp ce premierul Viorica Dancila refuza categoric.

- Este tensiune in creștere in PSD, inainte de alegeri. Liviu Dragnea și Viorica Dancila par sa aiba declarații contradictorii, iar anunțul premierului ca va vota la referendum a imparțit partidul in doua...

- Fostul consilier la Cotroceni si ministru Elena Udrea sustine, referindu-se la noile informatii privind colaborarea lui Traian Basescu cu Securitatea, ca fostul presedinte "este lucrat" pentru a nu pleca europarlamentar, in opinia sa, CNSAS luand locul DNA ca instrument de scoatere din scena politica…

- Fostul presedinte Traian Basescu anunta un dezastru in alegerile europarlamentare pentru PSD . Acesta sustine ca PNL si PMP vor avea un procent mai mare decat partidul lui Liviu Dragnea care astfel va pierde si majoritatea pe care o detine in prezent in Parlament alaturi de ALDE. „Alegerile europarlamentare…

- Mișcarea #Rezist vrea sa provoace un adevarat cutremur pe scena politica, lovind puternic in parlamentarii din Romania. Anunțul a fost facut chiar de Malin Bot, unul dintre liderii protestatarilor.Potrivit lui Bot, incepand de sambata, protestatarii au demarat... Citește AICI ce CUTREMUR vrea sa provoace…

- Prim-ministrul Viorica Dancila l-a primit luni pe ambasadorul Statelor Unite la București, Hans Klemm. Cu ocazia intrevederii, premierul roman și ambasadorul SUA au remarcat menținerea și aprofundarea dinamicii pozitive a Parteneriatului Strategic bilateral. Totodata, a fost evidențiata importanța…

- De mai bine de un an, Romania o are ca premier pe Viorica Dancila. Acesta este prima femeie din istoria Romaniei moderne care conduce Executivul. In ultimii ani, tara noastra si-a imbunatatit procentul de...