Stiri pe aceeasi tema

- Indepartat din funcția de secretar general al PSD dupa incarcerarea lui Liviu Dragnea, Codrin Ștefanescu nu vede cu ochi buni ieșirile publice ale premierului Viorica Dancila și ale ministrului de Finanțe. Scenele de ieri, cand cei doi au jucat ping - pong in fața presei, l-au scos din sarite pe…

- Darius Valcov, fostul consilier al premierului Viorica Dancila și eminența cenușie a programului economic al PSD și artizan al mai multor masuri economice controversate, a fost pus sub control judiciar de procurorii DIICOT, pentru divulgarea secretului care pericliteaza securitatea nationala, dupa ce…

- Fostul secretar general al PSD, Codrin Ștefanescu, susține ca PSD ar trebui sa vorbeasca in continuare despre abuzurile petrecute in justiție. Declarația lui Ștefanescu vine in contextul in care Dancila a anunțat public ca PSD nu va mai discuta despre justiție.Citește și: Viorica Dancila,…

- Anca Alexandrescu era consilier onorific al premierului Viorica Dancila. Premierul a demis-o astazi pe Anca Alexandrescu, decizia fiind deja publicata in Monitorul Oficial, anunța Realitatea TV. Anunțul fusese facut de miercuri de catre premierul Romaniei. ”Cu Anca Alexandrescu, EXCLUS”…

- Decizia premierului Viorica Dancila de a o elibera din funcția de consilier onorific al prim-ministrului a Anca Alexandrescu, considerata apropiata a lui Liviu Dragnea, a fost publicata joi in Monitorul Oficial.”In temeiul articolului 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea…

- Fostul premier Paul Stanescu, mazilit de Liviu Dragnea, va deveni noul presedinte executiv al partidului, pana la Congresul din luna iunie, sustin surse politice pentru Adevarul. Viorica Dancila va prelua azi, oficial, sefia partidului. Codrin Stefanescu, unul dintre locotenentii fideli lui Dragnea,…

- Viorica Dancila este Președinte Executiv al Partidului, iar sursele afirma ca aceasta va fi noua sefa a Social Democraților pana cand se va organiza un CEX care va alege un nou lider PSD. Social-democrații au nevoie de un nu președinte, dupa ce Liviu Dragnea a fost condamnat de Inalta Curte de Casație…

- Liderul Pro România, Victor Ponta, susține ca, în cazul în care PSD va obține un scor mai slab la alegerile pentru Parlamentul European, sub 30%, atunci premierul Viorica Dancila îl va executa pe actual președinte al partidului, Liviu Dragnea. ”Oricât de obedient…