- Pilonul II de pensii va exista in continuare, iar incepand de anul viitor Guvernul va propune un pachet prin care sa se asigure ca nicio pensie nu va scadea, a anuntat premierul Viorica Dancila, marti, in plenul Camerei Deputatilor. "Ce se va intampla cu Pilonul II de pensii? Acesta va…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, marti, ca a solicitat Secretariatului General al Guvernului desecretizarea listei pentru toate imobilele date catre alte institutii, inclusiv catre SRI.Intrebata la Parlament daca va desecretiza lista cu imobile pe care le are RA-APPS si pe care le-a cedat…

- Scandal imens dupa intalnirea de la Palatul Cotroceni dintre Klaus Iohannis, Viorica Dancila si Lia Olguta Vasilescu. Seful statului a criticat Executivul dupa aceasta intalnire printr-un comunicat de presa extrem de virulent. Pe de alta parte, premierul Viorica Dancila il…

- Lovitura dura pentru pensionari in Saptamana Mare. Anuntul premierului Viorca Dancila ii vizeaza pe toti. Acestia nu vor primi pensiile decat dupa Sarbatorile Pascale. Dancila a explicat si motivele acestei hotarari.Citeste si: Viorica Dancila IL SOMEAZA pe Klaus Iohannis: Scandal imens dupa…

- "Presedintele a facut ceea ce trebuia sa faca, si anume sa atraga atentia asupra disfunctionalitatilor majore care sunt provocate de legislatia salarizarii in domeniul public si de bulversarea fiscala introdusa prin Ordonanta 79, Ordonanta 4 privind supraimpozitarea contractelor part-time, Ordonanta…

- "Va pot spune ca, din punct de vedere constitutional, presedintele a procedat absolut corect. In Constitutie are dreptul sa cheme Guvernul la consultari sau sa se duca in sedinta de Guvern. A preferat varianta chemarii Guvernului la consultari pe o chestiune punctuala. Cred ca a procedat foarte bine,…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, la intalnirea cu premierul Viorica Dancila si ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, un avertisment pentru Executiv, sustinand ca legea salarizarii se afla in contradictie cu principiile egalitatii si predictibilitatii, anunta Administratia Prezidentiala.

- Viceprim-ministrul Viorel Stefan coordoneaza, incepand de joi, activitatile din domeniul prevenirii si gestionarii situatiilor de urgenta si al asigurarii resurselor necesare restabilirii starii de normalitate, conform Agerpres.Citește și: Surse PSD: cine i-ar lua locul lui Liviu Dragnea dupa…

- 'Profesorii si medicii au primit astazi o veste buna, pentru ca, am afirmat in repetate randuri, Legea salarizarii unitare urmareste cateva domenii de interes strategic, cu referire la educatie si sanatate. Deci atat medicii, cat si profesorii, doua categorii profesionale foarte importante, de care…

- Presedintele Klaus Iohannis trebuie sa citeasca cu foarte mare atentie raportul lui Tudorel Toader privind revocarea din functie a sefei DNA, Laurei Codruta Kovesi, spune premierul Viorica Dancila. "Il apreciez pe ministrul Tudorel Toader (...) Nu sunt jurist, dar am vazut ca este foarte argumentat.…

- Premierul PSD a ajuns in centrul unui scandal dupa ce i-a catalogat pe europarlamentarii care „dezinformeaza UE“ drept „autisti“, demonstrand o totala lipsa de empatie cu suferinta bolnavilor.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a catalogat drept „o intalnire” benefica discutiile pe care, alaturi de premierul Viorica Dancila, le-a avut joi cu presedintele Klaus Iohannis, spunand ca intalnirea fusese convenita inca de la depunerea juramantului de catre noul Guvern.

- "Am discutat cu președintele. Am spus ca ce am vazut in spațiul public pentru mine este ingrijorator(...). Am luat masura chemarii ministrului, sa vina cu o situație clara in fața cetațenilor și in fața Parlamentului. Ieșirea domnului Toader a fost dupa plecarea mea de la Cotroceni, este ingrijorator…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca s-a intalnit joi cu premierul Viorica Dancila si cu presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD, și ca le-a transmis nemultumirea privind noul scandal legat de Justiție. „Am primit pe doamna prim-ministru Dancila si pe domnul presedinte Dragnea…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, va avea, joi, la intoarcerea din Japonia, o discutie cu premierul Viorica Dancila, privind situatia din DNA. Ministrul a fost chemat de urgenta in Romania pentru a lua masuri privind conducerea institutiei. „Cred ca nu trebuie sa avem o discutie prin telefon, il…

- Ministrul Agriculturii a vorbit fara nicio retinere despre componenta noului Guvern, proaspat instalat. Mai exact, el le-a povestit jurnalistilor de la AGERPRES, in cadrul unui interviu, care este parerea lui cu privire la faptul ca Executivul este condus, in premiera, de o femeie.Citeste…

- In Romania, statul paralel executa oameni pana pleaca de la locul lor de munca. Valentin Riciu este cunoscut drept consilierul penal al ministrului de Interne, pentru care s-a facut un scandal mometru fix atunci cand ministrul de Interne se certa cu premierul Tudose din cauza celui care conducea…

- "Ma bucur sa va pot anunta ca, in acest an, fermierii isi vor primi in avans subventiile pentru agricultura. De mentionat ca anul trecut ele au fost platite la timp, spre deosebire de anul 2016. Pe 3 februarie, au intrat in conturile Romaniei peste 400 de milioane de euro, suma ce reprezinta rambursarea…

- Guvernul obliga firmele care au peste 50 de angajați sa inființeze o funcție de expert in egalitate de șanse. Anunțul a fost facut, joi, in ședința de Guvern, de catre premierul Viorica Dancila. Executivul discuta proiectul de lege privind combaterea violenței in familie și urmeaza sa stabileasca prevederile…

- Presedintele Federatiei Sindicatelor din Educatie "Spiru Haret", Marius Nistor, a declarat, miercuri, dupa discutiile purtate la Guvern cu premierul Viorica Dancila si mai multi ministri, ca s-a convenit ca, in perioada imediat urmatoare, sa se constituie, prin intermediul prefecturilor, comisii…

- Termenul inițial pana la care Declarația 600 ar fi trebuit sa fie depusa era 31 ianuarie. ”In perioada urmatoare, Ministerul Finantelor Publice trebuie sa identifice o solutie permanenta care sa vizeze depunerea unui singur formular de catre cei cu activitati independente, iar plata…

- Executivul a decis in sedinta de miercuri, printr-o ordonanta de urgenta, infiintarea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice si a Ministerului Fondurilor Europene, prin reorganizarea Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene. "Pentru asigurarea…

- Termenul de depunere a Formularului 600 va fi prorogat de la 31 ianuarie la 15 aprilie, a anuntat miercuri premierul Viorica Dancila, informeaza Agerpres.ro. Astazi vom adopta o ordonanta de urgenta privind prorogarea termenului de depunere a Formularului 600 de la 31 ianuarie la 15 aprilie, a declarat…

- Noul premier al Romaniei, Viorica Dancila a depus juramantul la Palatul Cotroceni, luni seara! Primul ministru a uimit pe toata lumea, dupa ce a facut un gest neobișnuit fața de toți ceilalți premieri.

- Votul pentru Guvernul Dancila si pentru programul de guvernare s-a incheiat. Cabinet PSD-ALDE a primit votul majoritatii. Premierul desemnat, Viorica Dancila, a spus, in plenul reunit al Parlamentului, ca reprezinta, alaturi de Cabinetul sau, vointa politica a coalitiei majoritare din Parlament,…

- Premierul desemnat Viorica Dancila a prezentat propunerea de componența a noului Guvern, care ar urma sa fie supusa votului din Parlament. abinetul Dancila va avea patru vicepremieri – Paul Stanescu (PSD), Ana Birchall (PSD), Gratiela Gavrilescu (ALDE) si Viorel Stefan (PSD) – fara portofoliu. Ea a…

- Premierul desemnat, Viorica Dancila: Am evaluat propunerile de miniștri, vor fi și nume noi dar și din vechiul Guvern, a spus aceasta, la intrarea in ședința Comitetului Executiv Național. Premierul desemnat Viorica Dancila a anuntat, vineri, ca in noul Guvern vor fi si nume noi, dar si ministri din…

- Premierul desemnat Viorica Dancila spune ca, in calitate de europarlamentar, a votat o directiva europeana care prevede ca exista prezumtia de nevinovatie pana la condamnare. Ea a raspuns astfel unei intrebari din partea jurnaliștilor: daca va accepta ministri cu probleme penale in Guvern.

- Premierul desemnat Viorica Dancila sustine ca va asculta cerintele protestatarilor si va incerca sa gaseasca solutii pentru nemultumirile acestora. Dupa o discutie cu reprezentantii minoritatilor, Dancila le-a marturisit jurnalistilor ca face un apel ca protestele sa fie pasnice, lipsite de violenta.…

- Premierul desemnat Viorica Dancila a asigurat fara niciun fel de ezitare ca, in prima sedinta de Guvern, din 31 ianuarie, va adopta ordonanta de amanare a termenului de depunere a Declaratiei 600, a afirmat luni presedintele PSD, Liviu Dragnea. "Am discutat cu premierul desemnat Viorica…

- Prim-vicepresedintele PNL, Raluca Turcan, anunta discutii cu oameni din PSD, ALDE si UDMR pentru respingerea in Parlament a cabinetului condus de Viorica Dancila. „Daca in continuare se poarta discutii si noi nu va ascund ca vom purta discutii cu partidele care s-au manifestat clar ca si Opozitie in…

- "PSD-ALDE a propus un nou prim-ministru. Noi am spus ca nu o cunoastem pe doamna Viorica Dancila, nu avem argumente nici pro, nici contra, fiindca nu am vazut-o, nu am vorbit cu ea, nu stim ce gandeste, nu stim ce doreste, nu stim ce are de gand sa faca in aceasta functie. Cu domnul Grindeanu si…

- Delegația USR a ajuns la consultarile de la Cotroceni cu Klaus Iohannis. Trecerea PSD in opozitie sau declansarea anticipatelor este sustinuta de USR. Din delegație fac parte: Dan Barna, Elek Levente, Vlad Alexandrescu, Florina Presada și Ionuș Moșteanu.Dan Barna a declarat, marti, ca orice…

- Premierul interimar Mihai Fifor le-a spus miercuri ministrilor, in deschiderea sedintei de Guvern, ca este important de transmis cetatenilor faptul ca Executivul isi face datoria fara niciun fel de problema in aceasta perioada pana la instalarea unui nou Cabinet la Palatul Victoria. "Dati-mi…

- Dupa consultarile pe care le va avea cu toate partidele parlamentare, presedintele Klaus Iohannis va avea o intalnire de grad zero, la Cotroceni. Seful statului va avea o discutie si cu premierul propus de PSD, Viorica Dancila. Surse au declarat pentru Antena 3 ca intalnirea dintre Iohannis si Viorica…

- Liviu Dragnea a declarat, dupa consultarile cu președintele Iohannis de la Cotroceni, ca a avut o discuție cu liderul UDMR, Kelemen Hunor, despre o eventuala susținere a Vioricai Dancila pentru funcția de prim-ministru.„Am avut o discuție cu domnul Kelemen Hunor. I-am spus argumentele pentru…