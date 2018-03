Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a cerut Corpului de control sa efectueze o investigatie la Centrala Nucleara de la Cernavoda, ca urmare a avariilor produse in ultimele zile la acest obiectiv, potrivit Agerpres.

- SN Nuclearelectrica SA (“SNN”) anunta ca Unitatea 2 a CNE Cernavoda s-a deconectat automat de la Sistemul Energetic National (SEN) in dimineata zilei de joi, 29 martie 2018, „ca urmare a aparitiei unei disfunctionalitati la un sistem electric de proces, partea clasica, nu cea nucleara a centralei”.

- Unitatea 2 a centralei nucleare de la Cernavoda s-a deconectat automat de la sistemul energetic national joi dimineata, ca urmare a unei disfunctionalitati la un sistem electric, a anuntat Nuclearelectrica, operatorul centralei.

- Centrala Nuclearelectrica de la Cernavoda a inregistrat pe 25 martie o premiera ingrijoratoare in istoria sa de 22 de ani. Ambele reactoare s-au defectat, la interval de cateva ore, astfel incat Unitatea 1 a fo...

- S.N. Nuclearelectrica SA ldquo;SNN" anunta ca Unitatea 1 a CNE Cernavoda a fost reconectata la Sistemul Energetic National in dimineata zilei de 27 martie 2018, urmand sa atinga puterea nominala in seara aceleasi zile. Potrivit unei infoirmari a SN Nuclearelectrica, decizia de a opri controlat Unitatea…

- Nuclearelectrica S.A a anunțat ca Unitatea 1 a centralei de la Cernavoda a fost oprita controlat, duminica, 25 martie, la ora 9:20. Perioada de intrerupere ar putea fi de 48 de ore din momentul opririi centralei. UPDATE – 26 martie, ora 09.15: Puterea Unitatii 2 a Centralei Nucleare de la Cernavoda…

- Nuclearelectrica SA anunta ca Unitatea 1 a centralei nucrearoelectrice (CNE) Cernavoda a fost oprita controlat in dimineata zilei de 25 martie, ora 09.20. Intreruperea functionarii este estimata sa dureze 48 de ore din momentul opririi centralei.

