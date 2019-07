Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul va aproba infiintarea unui departament pentru dezvoltarea, promovarea si monitorizarea proiectelor de investitii in infrastructura in subordinea prim-ministrului, a anuntat, miercuri, premierul Viorica Dancila. 'Vom continua sa asiguram finantare pentru investitii, dar, in acelasi timp,…

- Adrian Georgescu, avocatul lui Darius Valcov, a declarat vineri, la Curtea de Apel Bucuresti, ca fostul consilier al premierului Viorica Dancila urma sa mearga in Elvetia (!!!) pentru a-si duce copilul in tabara, sustinand ca nu era „o plecare gen Mazare, Udrea, Bica”.

- Viorica Dancila a criticat parlamentarii Opoziției, dupa ce legea pensiilor a fost respinsa de Senat. Premierul le-a dat asigurari pensionarilor ca punctul de pensie va fi majorat de la 1 septembrie, spunand ca actul normativ va fi adoptat de Camera Deputaților. Președintele interimar al PSD, Viorica…

- Autoritațile centrale vorbesc despre necesitatea modernizarii sistemului ANAF de ani de zile. La fiecare schimbare de șef al ANAF se aduce din nou in discuție infrastructura, anunța MEDIAFAX. Dar cate șanse are sistemul, dupa ce programul comun cu Banca Mondiala a fost anulat?In luna mai 2019,…

- Votul romanilor din 26 mai a lasat fara legitimitate politica Guvernul PSD – ALDE – UDMR condus de Viorica Dancila. In mod normal, avand in vedere rezultatele catastrofale obtinute de cele trei partide din arcul guvernamental, Premierul ar fi trebuit sa-si dea demisia din functie. Avand in vedere…

- Primul-ministru Viorica Dancila a declarat, miercuri, la Bacau, ca a cerut tuturor ministrilor sa fie reziliate contractele societatilor care nu respecta termenele prevazute. ''Avem firme care se tin de cuvant, care respecta termenele, dar din pacate avem si multe situatii care nu se incadreaza…

- Liviu Dragnea a anunțat-o pe Viorica Dancila ca dupa alegerile europarlamentare vor avea o discuție despre ceea ce s-a intamplat cu remanierea guvernamentala. Premierul a refuzat un vot in Parlament și i-a dat ocazia lui Klaus Iohannis sa refuze miniștrii propuși de PSD, iar Guvernul are 3 posturi…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, intentioneaza sa o schimbe pe Viorica Dancila din functia de prim-ministru daca Guvernul nu va adopta ordonanta de urgenta cu modificari la Codurile Penale. Ar fi al treilea premier schimbat dupa Sorin Grindeanu si Mihai...