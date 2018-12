Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Economic si Social s-a reunit de urgenta pentru a lua in discutie controversatele masuri fiscale anuntate de ministrul Finantelor. Si asta dupa ce ieri, oamenii de afaceri au cerut vehement ca proiectul sa fie retras si analizat cu atentie.

- Premierul Viorica Dancila a anuntat ca Guvernul adopta in sedinta de vineri Hotararea de Guvern privind majorarea, din 2019, a salariului minim brut de la 1.900 de lei la 2.080 de lei, respectiv 2.350 de lei pentru angajatii cu studii superioare si cu un an vechime. Executivul a renuntat la vechimea…

- Salariul minim brut pentru angajatii cu studii superioare si vechime de cel putin un an in domeniul studiilor superioare va fi de 2.350 de lei de la 1 ianuarie, se arata intr-un proiect de hotarare de Guvern. In document nu se precizeaza daca de acest salariu vor beneficia si angajatii care au peste…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, joi, ca in privinta salariului minim diferentiat Guvernul va lua in calcul doar studiile si nu se va raporta la vechimea in munca. ‘Pe salariul minim diferentiat singurul lucru pe care-l luam in calcul sunt studiile, nu ne vom referi la vechime’, a declarat Viorica…

- Premierul Viorica Dancila a numit, vineri, 15 reprezentanti ai societatii civile in Consiliul Economic si Social (CES), decizia fiind publicata in Monitorul Oficial.Potrivit deciziei premierului, in calitatea de membru al Plenului CES au fost numiti urmatorii reprezentanti ai societatii civile:…

- Guvernul vrea sa deschida automat la Trezorerie conturi de economii pentru toti copiii si tinerii sub 18 ani, iar daca parintii depun minim 1200 lei pe an statul va completa cu o prima anuala de inca 600 lei, la care se adauga o dobanda de 3%, potrivit unui proiect de ordonanta de urgenta trimis…

- Premierul Viorica Dancila a luat decizia de a schimba componenta Consiliului Economic si Social, organul care da avize pentru legile elaborate de Executiv. Au fost inlocuiti toti contestatarii, dar pastrat un ONG infiintat de Dan Voiculescu.

- Premierul Viorica Dancila i-a cerut ministrului Finanțelor, Eugen Teodorovici, sa elaboreze un act normativ care sa prevada, printre altele, extinderea aplicarii cotei reduse de TVA de 5% pentru cazarea la hotel, inclusiv camping, a transmis sambata seara Guvernul, potrivit Hotnews. ...