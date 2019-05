Viorica Dăncilă a anunțat că susține votul electronic și prin corespondență Premierul Viorica Dancila a declarat ca trebuie gasite soluții legislative pentru votul în diaspora, cum ar fi introducerea votului electronic, în contextul cozilor care care s-au format la secțiile organizate în strainatate, duminica la alegerile europarlamentare, potrivit Mediafax. &"Am spus ca am cerut o analiza. MAE a și început aceasta analiza sa vedem ce s-a întâmplat și am spus ca vom lua masuri radicale. Sa reglementam inclusiv prin legislație. Votul electronic, votul prin corespondența&", a afirmat Viorica Dancila, la finalul CEx al PSD. Întrebata… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

