Viorica Dancila a sustinut ca dupa finalizarea analizei "si in deplin consens", Romania isi va muta Ambasada din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim.

"Guvernul Romaniei a initiat un proces de evaluare a oportunitatii mutarii Ambasadei Romaniei la Ierusalim. De aceea sunt incantata sa anunt astazi, in fata audientei AIPAC, ca dupa finalizarea analizei de catre toti actorii constitutionali implicati in procesul decizional din tara mea si in deplin consens, eu, ca prim-ministru al Romaniei, si Guvernul pe care il conduc vom muta ambasada Romaniei la Ierusalim, capitala Israelului", a declarat…