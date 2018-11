Stiri pe aceeasi tema

- Intre 3-8 noiembrie 2018, fara mandat de la președinte! In perioada 3-8 noiembrie 2018, prim-ministrul Romaniei, doamna Viorica Dancila, va efectua o vizita oficiala in zona Golfului, la Muscat, in Sultanatul Oman, respectiv la Doha, in Statul Qatar. Turneul Primului Ministru in cele doua state urmarește…

- In perioada 3-8 noiembrie, prim-ministrul Viorica Dancila face o vizita oficiala in zona Golfului, la Muscat, in Sultanatul Oman, respectiv la Doha, in Statul Qatar, se arata intr-un comunicat de presa al Guvernului. "Turneul in cele doua state urmareste consolidarea, la cel mai inalt nivel…

- Carmen Dan l-a confundat pe ministrul italian de Interne Matteo Salvini cu premierul tarii sale (presedintele Consiliului de ministri), Giuseppe Conte. Intr-o postare pe contul sau oficial de Facebook, Carmen Dan a scris astfel: "Onorata sa primesc vizita presedintelui Consiliului de Ministri, ministru…

- Intrevederea prim-ministrului Romaniei, Viorica Dancila, cu emirul Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, șeful Statului Kuweit Prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, a avut astazi, 21 octombrie 2018, o intrevedere cu Emirul Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, șeful Statului Kuweit, in cadrul vizitei oficiale…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a avut, vineri, o intrevedere cu sefa Biroului Bancii Mondiale la Bucuresti, Tatiana Proskuryakova, informeaza un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe (MAE) transmis AGERPRES. Seful diplomatiei romane a prezentat prioritatile viitoarei…

- Ion I.C. Bratianu (Ionel Bratianu), nascut in 20 august 1864/Florica, astazi Ștefanești, județul Argeș – mort la 24 noiembrie 1927/București), a jucat un rol de prima importanța in Marea Unire din 1918 și in viața politica din Romania moderna. Nu a profesat ca inginer, ci s-a dedicat vieții politice.…