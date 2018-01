Stiri pe aceeasi tema

- Premierul desemnat, Viorica Dancila, a transmis, pe Facebook , in mesajul sau de Ziua Unirii Principatelor, ca 24 ianuarie 1859 e un "moment cheie al istoriei noastre" si ca "este de datoria noastra sa ne ridicam la inaltimea si curajul inaintasilor si sa actionam impreuna pentru marile proiecte nationale".

- "Unirea Tarii Romanesti cu Moldova, prin actiunea unor adevarati oameni de stat, e un moment cheie al istoriei noastre. 24 Ianuarie 1859 a aratat ca visul Unirii este posibil si ca nimeni si nimic nu poate sta in calea realizarii sale. Astazi, este de datoria noastra sa ne ridicam la inaltimea si…

- Secretarul general al PNL, Robert Sighiartau, a afirmat ca data de 24 Ianuarie 1859 reprezinta "un moment exceptional al istoriei noastre" si o "lectie" pentru toti romanii. "Cu doar un deceniu inaintea Unirii Principatelor Romane, generatia pasoptistilor - fauritoarea Micii Uniri - parea…

- Premierul desemnat, Viorica Dancila, se obișnuiește incet-incet cu funcția de premier, dar și cu...facebook-ul. Mai exact, la fel ca predecesorii sai, Viorica Dancila, a postat pe rețeaua de socializare, primul sau mesaj de la desemnare, un mesaj in care celebreaza Ziua Unirii Principatelor.

- Premierul desemnat, Viorica Dancila, iși intra in rol și, la fel ca predecesorii sai folosește rețeaua de socializare Facebook pentru a-și distribui mesajul. Prima postare pe Facebook a Vioricai Dancila de la desemnare este unul in care celebreaza Ziua Unirii Principatelor.„Unirea Tarii Romanesti…

- Premierul desemnat Viorica Dancila a afirmat, marti, ca interpreteaza declaratia presedintelui Senatului, Calin Popescu Tariceanu, potrivit careia premierul viitorului Guvern va fi, mai degraba, un administrator, in sensul ca prim-ministrul este "un om care trebuie sa administreze foarte bine programul…

- Premierul desemnat Viorica Dancila a declarat marti, intrebata daca va accepta ministri cu probleme penale in Guvern, ca, in calitate de europarlamentar, a votat o directiva europeana care prevede ca exista prezumtia de nevinovatie pana la condamnare. "Nu va pot raspunde la aceasta intrebare,…

- Premierul desemnat, Viorica Dancila, a declarat, marti, dupa intalnirea cu UDMR, ca a prezentat programul de guvernare, precizand ca nu s-au discutat aspecte referitoare la intrarea la guvernare a UDMR.

- Intr-un interviu difuzat de RomaniaTV, premierul desemnat Viorica Dancila a criticat modul in care a acționat fostul premier, Mihai Tudose, reamintind ca toate deciziile legate de guvern, inclusiv remanierea, trebuie discutate mai intai in forurile de conducere...

- Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD), prin Haller Istvan, membru in Colegiul Director al Consiliului, s-a autosesizat in privinta declaratiei jurnalistului Cristian Tudor Popescu referitoare la premierul desemnat Viorica Dancila, afirmatie prin care a asemanat "o persoana cu…

- Marius Nica a decis sa-si inainteze demisia din functia de ministru delegat pentru Fonduri Europene, dupa trei luni de mandat. Nica este unul dintre ministrii care si-au declarat sustinerea fata de fostul premier Mihai Tudose inainte ca acesta sa decida sa isi depuna demisia. El…

- Premierul desemnat Viorica Dancila este, inainte de toate, una dintre slugile cele mai vizibil subjugate de mintea perfida a lui Soros, scrie Ninel Peia, deputat PSD in legislatura trecuta, pe contul sau de Facebook.

- Premierul desemnat Viorica Dancila este, inainte de toate, una dintre slugile cele mai vizibil subjugate de mintea perfida a lui Soros, scrie Ninel Peia, deputat PSD in legislatura trecuta, pe contul sau de Facebook.

- Viorel Badea, senator PNL ales in diaspora, l-a numit pe Klaus Iohannis „tradator“, intr-o postare pe Facebook, dupa ce seful statului a acceptat fara vreo urma de opozitie propunerea PSD pentru functia de prim-ministru, adica pe Viorica Dancila. Ulterior, senatorul a precizat pentru „Adevarul“ ca a…

- Presedintele CJ Neamt, Ionel Arsene, fost deputat PSD si un lider important al partidului, a fost retinut, joi, de procurorii DNA urmand sa fie prezentat instantei cu propunere de arestare preventiva sub acuzatia ca a luat mita 100.000 de euro pentru a face trafic de influenta la Agentia Nationala de…

- Decizia de a o desemna premier pe Viorica Dancila a afectat pagina de Facebook a presedintelui Klaus Iohannis, dupa ce mai multi utilizatori au decis sa-si retraga ”like-urile”. Și postarile presedintelui au fost asaltate de tot mai multe comentarii negative. De asemenea, grupul civic #rezist a criticat…

- Premierul interimar Mihai Fifor spune ca PSD nu putea avea o optiune mai buna pentru functia de premier decat Viorica Dancila, precizand ca aceasta are "un profil european incontestabil" si "o solida experienta politica si administrativa". "Romania are, de ieri, un nou premier desemnat, doamna…

- Premierul desemnat, Viorica Dancila, are o predilectie pentru vestimentatia cu motive etnice, asa cum se observa din aparitiile sale, dar, în acelasi timp, îi plac si tinutele stilate.

- Fostul ministru Elena Udrea reacționeaza dupa ce Klaus Iohannis a anuntat ca a decis sa mai dea PSD o sansa si sa o desemneze premier pe Viorica Dancila. Udrea spune, intr-o postare pe Facebook, ca se rezuma la a constata ca `un lucru bun sigur s-a intamplat`, facand trimitere la propunerea PSD,…

- Premierul desemnat Viorica Dancila nu va solicita niciunei institutii a statului roman niciun aviz pentru viitorii ministri din cabinetul sau, a declarat, miercuri seara, vicepresedintele Partidului Social Democrat (PSD), Ecaterina Andronescu. Potrivit acesteia, Comitetul Executiv National (CExN) al…

- "INTREBARILE CARE MA CHINUIE: Ce soarta va avea țara aceasta? Trebuie sa ne pregatim sa plecam și noi alaturi de milioanele de romani aflați in negre strainatațuri? Va mai reuși președintele Romaniei, Klaus Werner Iohannis, sa recaștige increderea susținatorilor sai, dupa gestul numirii…

- ”Am trimis in aceasta seara un mesaj celor peste 40.000 de susținatori din Platforma Romania 100, un mesaj la fel de potrivit pentru fiecare dintre dumneavoastra care doriți sa veniți impreuna cu noi: Dragi prieteni, Coaliția PSD-ALDE a primit in aceasta seara nu a doua, ci a treia…

- Premierul desemnat Viorica Dancila a afirmat miercuri ca sunt importante punerea in practica a programului de guvernare, 2018 – Anul Centenarului si pregatirea preluarii de catre Romania a Presedintiei Consiliului Uniunii Europene la 1 ianuarie 2019. Dancila a multumit presedintelui Klaus Iohannis pentru…

- „Sa va fie rușine pentru modul in care va bateți joc de oamenii care v-au ales! UNLIKE de la mine!”, este unul dintre mesajele pe care Iohannis le-a primit pe pagina rețelei de socializare. Altcineva scrie: „Rușine domnule președinte! Va complaceți in colaca morala a unui partid fara scrupule și…

- Premierul japonez si-a aratat supararea pe contul de Twitter, pentru ca în România nu a putut discuta cu prim-ministrul. Shinzo Abe a evitat orice fel de referiri la tara noastra, în timp ce a postat mesaje numeroase despre vizitele în Bulgaria sau în Tarile…

- Dupa consultarile pe care le va avea cu toate partidele parlamentare, presedintele Klaus Iohannis va avea o intalnire de grad zero, la Cotroceni. Seful statului va avea o discutie si cu premierul propus de PSD, Viorica Dancila. Surse au declarat pentru Antena 3 ca intalnirea dintre Iohannis si Viorica…

- Propusa de PSD pentru functia de premier, Viorica Dancila este acum la mâna presedintelui Klaus Iohannis. Acelasi Klaus Iohannis despre care fiul premierului propus spunea în urma cu un an, pe Facebook: „Nu esti Presedintele Meu”. Iata ce scria Victor Dancila…

- Propusa de PSD pentru functia de premier, Viorica Dancila este acum la mana presedintelui Klaus Iohannis, acelasi Klaus Iohannis despre care fiul premierului propus spunea in urma cu un an, pe Facebook: „Nu esti Presedintele Meu”.

- Comisia Europeana vrea ca perioada de tranzitie post-Brexit sa se incheie pe 31 decembrie 2020, se arata in recomandarile catre statele membre Uniunii Europene. Premierul britanic Theresa May propusese o perioada de maximum doi ani, adica pana pe 29 martie 2021. "Dispozitiile tranzitorii ar…

- Presedintele Klaus Iohannis scrie sambata, intr-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook : "Cu profund regret, am condus astazi pe ultimul drum un veritabil om de stat, Regele Mihai I, care, cu demnitate si curaj, si-a reprezentat tara in unele dintre cele mai grele vremuri ale istoriei noastre. "

- In urma briefingului organizat de Partidului Democrat din Moldova, Maia Sandu spune intr-o postare pe Facebook ca „Plahotniuc utilizeaza briefingurile de presa pentru a invața sa citeasca fluent".

- Decizia de ieri a Guvernului care a avizat pozitiv proiectul de lege privind modificarea Contituției, astfel incat limba romana sa devina oficiala in R. Moldova, l-a infuriat pe șeful statului Igor Dodon, care amenința guvernarea cu „proteste masive”. Intr-o nota de „poziție” facuta publica, Dodon se…

- 38 de filme s-au calificat in concursul de scurtmetraje anticorupție Once Upon a Time in Romania, lansat ca parte a proiectului de educație și implicare civica www.onceinromania.ro de catre Inițiativa Romania și Fundația Friedrich Naumann pentru Libertate.Organizatorii invita publicul sa voteze filmul…

- Președintele Klaus Iohannis a susținut un discurs in cadrul Ședinței solemne comune a Parlamentului dedicate omagierii personalitații Majestații Sale Regele Mihai I. Președintele a reamintit de momentul in care regele Mihai nu a fost lasat sa intre in Romania.”Onoram astazi, cu profund respect,…

- Regele Mihai a fost una dintre cele mai luminoase si mai dramatice figuri ale istoriei noastre si cel mai iubit dintre regii Romaniei, a scris poeta Ana Blandiana pe Facebook. "Si ca om si ca rege, a avut destinul si tinuta unui personaj tragic caruia, din cea mai frageda copilarie si pana la cea…

- Accidentul rutier s-a produs joi seara, pe drumul national 79, intre localitatea Simand si intersectia cu Santana, din judetul Arad. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie Arad, Claudia Iuga, a declarat, joi, corespondentului MEDIAFAX, ca o masina in care se aflau patru…

- VEZI MAI JOS GALERIA FOTO UPDATE: Incendiul de pe bulevardul Magheru din Capitala a fost lichidat. O persoana a fost dusa la spital Incendiul din apartamentul de pe bulevardul Magheru din Capitala a fost lichidat, o persoana din cele 11 evacuate fiind transportata la Spitalul…

- Fostul ministru al Sanatații, Vlad Voiculescu, a reacționat la declarația prezentata de președinții celor doua Camere ale Parlamentului cu privire la avertizarile venite din SUA. Fostul oficial i-a catalogat tonul și conținutul declarației drept de “o gravitate extrema” și “parca venite din alte timpuri”.…

- Romania se afla pe primul loc in lume in privința raportului calitate-preț in privința internetului, potrivit unui top realizat de catre Cable.co.uk, scrie NewAtlas . Țara noastra se claseaza pe locul 18 in lume in privința vitezei de transfer, cu o medie naționala de 21,33 Mbps și pe poziția a opta…

- Actrița Stela Popescu s-a stins din viața in aceasta dupa-amiaza, la varsta de 81 de ani. Marea doamna a teatrului romanesc a fost gasita fara suflare in locuin’a sa din Capitala, iar decesul ar fi survenit in urma unui stop cardiorespirator. Toata lumea a ramas profund șocata de aceasta veste ravașitoare,…

- Hariri, care a ajuns sambata la Paris, unde s-a intalnit cu presedintele francez Emmanuel Macron, a declarat ca se va intoarce miercuri in Liban, pentru aniversarea Zilei Independentei. Un lider al formatiunii lui Hariri, Miscarea Viitorului, declarase anterior ca premierul libanez demisionar…

- Catalin Drula, deputat USR de Timis, a scris pe Facebook despre starea la zi a celor doua tronsoane de autostrada care ar urma sa fie construite in Moldova. Concluzia parlamentarului: lipseste vointa...

- Președintele Parlementului Republicii Moldova, AdrianCandu se lauda cu reșutele țarii pe facebook. Potrivit lui Candu, guvernarea a inregistrat inca un succes și un semnal puternic de susținere din partea Uniunii Europene, in pragul Summit-ului Parteneriatului Estic. Candu face referire la propunerea…

- Mihai Ovidiu are 21 de ani, este din Timișoara, și este trimis in judecata și cercetat in mai multe dosare penale. Este spargator de mașini, spun polițiștii, și nu are serviciu. Ocupația, insa, nu-i lipsește. In noaptea de sambata spre duminica, tanarul s-a gatit pentru a petrece intr-un…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a precizat, vineri, ca, in opinia sa, presedintele Klaus Iohannis nu a criticat masurile fiscale pe care Guvernul intentioneaza sa le adopte, el afirmand ca seful statului sustine aceste masuri. Solicitat sa comenteze faptul ca seful statului a criticat joi masurile…

- Prim procurorul Parchetului de pe langa Tribunalul Dambovita, Mihai Dinca, a declarat, corespondentului MEDIAFAX, ca in acest caz a fost intocmit dosar penal pentru omor calificat, cei doi fiind impuscati, cel mai probabil, de un braconier. ”Toate datele pe care le avem la acest moment ne…

- HMD Global, compania aflata in spatele brandului Nokia, a anuntat programul Nokia phones beta labs, in cadrul caruia posesorii de telefoane Nokia primesc acces la build-uri timpurii de Android 8.0 Oreo. Astfel, in timp ce utilizatorii de rand primesc prin canalele oficiale actualizari la versiunea Android…

- HMD Global, compania aflata in spatele brandului Nokia, a anuntat programul Nokia phones beta labs, in cadrul caruia posesorii de telefoane Nokia primesc acces la build-uri timpurii de Android 8.0 Oreo. Astfel, in timp ce utilizatorii de rand primesc prin canalele oficiale actualizari la versiunea Android…