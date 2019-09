Stiri pe aceeasi tema

- Viorica Dancila a anuntat ca a participat la intalnirea Conducerii Internationalei Socialiste la New York, unde a reafirmat dorinta PSD de a consolida cooperarea politica. „Am participat la intalnirea Conducerii Internationalei Socialiste la New York, la sediul Natiunilor Unite. A fost o intalnire…

- Codrin Ștefanescu, fostul secretar general al PSD, a anunțat ca s-a intalnit vineri cu premierul Viorica Dancila, concluzia fiind ca social-democrații trebuie sa-și uneasca forțele in fața adversarilor politici. Un apropiat al lui Liviu Dragnea, Codrin Ștefanescu a avut relații tensionate cu Viorica…

- "Sunt de 23 de ani in acest partid, insa am ramas mereu profund atașata organizației de femei pe care am condus-o mulți ani. Am intalnit aici femei extraordinare: mame care au ințeles sa se implice in politica pentru viitorul copiilor lor, femei de succes, cu cariere, care au ințeles ca societatea…

- Viorica Dancila, prim ministru si presedinte al Partidului Social Democrat, a fost desemnata astazi, candidat al PSD pentru alegerile prezidentiale, in cadrul Congresului extraordinar al formatiunii. Cei prezenti au votat in unanimitate pentru desemnarea Vioricai Dancila, votul fiind exprimat prin ridicarea…

- Ieri, presedintele PRO Romania, Victor Ponta, a anuntat ca a avut discutii informale cu liderii PSD si ALDE – Viorica Dancila si Calin Popescu-Tariceanu, precizand ca nu s-a luat nicio decizie privind „candidaturi sau colaborari politice”. „Am avut discutii informale si cu doamna Viorica Dancila si…

- Liderul Pro România, Victor Ponta, spune ca a avut luni ”discuții informale” cu Viorica Dancila și Calin Popescu Tariceanu. ”Evident ca nu am luat nicio decizie privind candidaturi sau colaborari politice”, scrie Ponta pe Facebook.Întâlnirea vine cu…

- "PNL continua batalia pentru a asigura succesul candidatului roman pentru functia de procuror sef european. Desemnarea se face de catre Parlamentul European si de Consiliul Uniunii Europene. In ciuda sabotajului guvernului, europarlamentarii PNL au reusit sa convinga majoritatea din Parlamentul European…

- Marcel Ciolacu i-a transmis lui Marian Oprisan ca ar trebui sa-si faca o autoevaluare si sa-i lase si pe tineri in fata. "Felicitari noii echipe de conducere aleasa astazi la congresul Partidului Social Democrat: Viorica Dancila, Orlando Teodorovici si Mihai Fifor! Astazi am dovedit ca am…