Stiri pe aceeasi tema

- Relatia de parteneriat dintre Guvernul Romaniei si Banca Mondiala poate fi consolidata in urmatorii ani prin derularea unor proiecte comune de dezvoltare a infrastructurii, a declarat viceprim-ministrul Viorel Stefan. Potrivit unui comunicat al Guvernului, vicepremierul Viorel Stefan a avut, luni,…

- Relatia de parteneriat dintre Guvernul Romaniei si Banca Mondiala poate fi consolidata in urmatorii ani prin derularea unor proiecte comune de dezvoltare a infrastructurii, a declarat viceprim-ministrul Viorel Stefan. Potrivit unui comunicat al Guvernului, vicepremierul Viorel Stefan a…

- Vicepremierul Viorel Stefan a avut astazi o intrevedere cu o delegatie a Bancii Mondiale, condusa de Tatiana Proskuryakova, director de tara pentru Romania si Ungaria, in contextul consultarilor pentru definitivarea viitorului Cadru de Parteneriat pentru perioada 2018 2023, informeaza Guvernul Romaniei.…

- Vicepremierul Viorel Ștefan a avut astazi o intrevedere cu o delegație a Bancii Mondiale, condusa de Tatiana Proskuryakova, director de țara pentru Romania și Ungaria, in contextul consultarilor pentru definitivarea viitorului Cadru de Parteneriat pentru perioada 2018-2023. "Relația de parteneriat intre…

- Coaliția Naționala pentru Modernizarea și Respectarea Romaniei (CNMR) apreciaza ultima declarație a liderului UDMR drept cel mai mare atac asupra statului roman și cetațenilor sai de la inființarea Uniunii Democrate a Maghiarilor din Romania. Acesta a atacat Guvernul Romaniei pentru respectarea și…

- O delegație a Bancii Mondiale, condusa de directorul pentru Romania și Ungaria, Tatiana Proskuryakova a efectuat o vizita la Primaria Municipiului Dej. ”In cadrul intalnirii au fost discutate aspecte importante referitoare la dezvoltarea municipiului Dej, iar primarul municipiului Dej, Morar Costan…

- "Noi, ca si Guvern, trebuie sa veghem in primul si in primul rand interesul contribuabilului. (...) Vizavi de acest subiect punctual, trebuie sa discutam la nivelul Guvernului, cu toti colegii, cu ministrul Culturii, la nivelul echipei guvernamentale si vom lua o decizie astfel incat oamenii sa-si…

- Romania va fi disponibila in cel mai scurt timp in cataloagele de promovare ale turoperatorului german Dertour. Decizia a fost luata dupa ce ministrul Turismului, domnul Bogdan Gheorghe Trif, a participat, atat in țara, cat și la Berlin, la mai multe intalniri cu intreaga conducere a turoperatorului…

- Romania va intari parteneriatul strategic cu Statele Unite ale Americii dezvoltand si componenta economica, a declarat sambata presedintele PSD, Liviu Dragnea, la Congresul extraordinar al partidului. "Vom intari parteneriatul strategic cu Statele Unite, dezvoltand si componenta economica.…

- Jumatate dintre femeile din mediul rural nu reusesc sa termine gimnaziul, in Romania, iar acest lucru nu le ajuta sa profite de avantaje, mai tarziu, a declarat joi Tatiana Proscuryakova, director de tara pentru Romania si Ungaria la Banca Mondiala, in cadrul unui eveniment organizat de Bursa de Valori…

- Cu bugetele aproape goale din cauza majorarii salariilor, administrațiile locale din Ialomița au renunțat demult sa se mai gandeasca la investiții. Mulți edili au declarat ca 2018 va fi unul sarac pentru dezvoltarea localitaților in fruntea carora au fost aleși, iar cei care au mai gasit ceva bani pe…

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) acorda un imprumut de 278 de milioane de lei (60 de milioane de euro) pentru constructia unui nou gazoduct intre Romania, Bulgaria, Ungaria si Austria (BRUA), in vederea sprijinirii pietelor energetice regionale europene, se arata intr-un…

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) acorda un imprumut de 278 de milioane de lei (60 de milioane de euro) pentru constructia unui nou gazoduct intre Romania, Bulgaria, Ungaria si Austria (BRUA), in vederea sprijinirii pietelor energetice regionale europene, se arata intr-un comunicat…

- Executivul a aprobat crearea Agentiei Nationale pentru Cercetare si Dezvoltare, care va implementa politicile statului in domeniile cercetarii, inovarii și dezvoltarii, a relatat pentru MOLDPRES Directia comunicare si protocol a Guvernului. In același timp, autoritatea va gestiona fondurile pentru realizarea…

- „Pot confirma ca problema domniei legii și a luptei impotriva corupției a fost adusa in discuție in cadrul intalnirii de catre Donald Tusk”, a declarat pentru Digi24 , Preben Aamann, purtatorul de cuvant al președintelui Consiliului European. Intalnirea cu Donald Tusk a fost singura care nu a fost…

- Societatea Nationala Inchideri Mine Valea Jiului ar putea primi in acest an un ajutor de stat in suma de 68,26 milioane lei pentru inchiderea minelor de carbune necompetitive, arata un proiect de Hotarare pus in dezbatere publica de Ministerul Energiei. „Ajutorul de stat in suma totala…

- Banca Mondiala apreciaza directiile investitionale ale Consiliului Judetean (CJ) Dolj. Acest lucru s-a vazut in cadrul vizitei efectuate la sfarsitul saptamanii trecute de catre o delegatie a Bancii Mondiale, condusa de directorul pentru Romania și Ungaria, Tatiana Proskuryakova. Ceea ce ...

- Țigla din Ungaria a fost adusa pentru reabilitatea Salii Unirii din Alba Iulia, simbol și templu al Romaniei mari, cladire in care la 1 decembrie 1918 s-a votat Unirea Transilvaniei cu Romania. Lucrarile au inceput in februarie, iar investiția se ridica la aproape doua milioane de euro. Pentru reabilitarea…

- Viorica Dancila, vizita oficiala la Chișinau, saptamana viitoare. Premierul a anunțat ca va efectua deplasarea pe 27 februarie și va avea convorbiri cu omologul sau moldovean, Petru Filip, privind intarirea cooperarii celor doua Guverne. „In Parlamentul European am sustinut cu tarie intarirea relatiilor…

- FSLI picheteaza Ministerul Muncii, pe 21 și 22 februarie. Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) anunța, prin intermediul unui comunicat, ca va picheta Ministerul Muncii miercuri, 21 februarie, intre orele 13.00 – 15.00 si joi, 22 februarie, intre orele 10.00 – 14.00. Decizia a fost luata…

- In cursul zilei 15 februarie 2018, delegația Grupului Bancii Mondiale in Romania, condusa de Tatiana Proskuryakova, director de Țara pentru Romania și Ungaria, s-a aflat in vizita de lucru in județul Teleorman. Președintele Consiliului Județean Teleorman, Danuț Cristescu a apreciat interesul pe care…

- Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Craiova, a primit, vineri, vizita unei importante delegatii a Bancii Mondiale, condusa de Tatiana Proskuryakova, directorul pentru Romania si Ungaria, impreuna cu care au fost purtate discutii despre infiintarea unui Institut de Oncologie la Craiova ...

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu a declarat, joi, dupa ședința de Guvern, ca prima corveta va fi construita și dotata in maximum trei ani de la semnarea contractului. In plus, tot prin aceasta hotarare, a fost introdusa si obligativitatea modernizarii fregatelor tip T22R aflate in dotarea…

- Peter Niedermuller, vicepresedintele formatiunii Coalitia Democratica (DK), a declarat, miercuri, ca Uniunea Democrata a Maghiarilor din Romania (UDMR) "face trocuri politice" pentru ca maghiarii din Transilvania sa voteze partidul de guvernamant la alegerile parlamentare din aprilie, relateaza MTI.

- Academia Romana si Institutul Cultural Roman vor semna joi, 15 februarie , de la ora 12.30, un acord de parteneriat institutional, ce are ca scop promovarea creatiei culturale si stiintifice romanesti in tara si mai ales in strainatate.

- Totodata, spune domnia sa, este imbucurator faptul ca previziunile catastrofice ale „economistilor cu diplome primite la apelul bocancilor” incep sa nu mai fie ascultate de catre forurile externe. „ Ma bucur ca Institutul National de Statistica a constatat cea mai mare crestere din ultimii 10 ani. Vreau…

- Ministrul Agriculturii a vorbit despre componenta noului Guvern, proaspat instalat. Mai exact, el le-a povestit jurnalistilor de la AGERPRES, in cadrul unui interviu, care este parerea lui cu privire la faptul ca Executivul este condus, in premiera, de o femeie. AGERPRES: Romania are pentru…

- FIDESZ, partidul aflat la guvernare in Ungaria, are o legatura directa cu UDMR, partidul condus de Kelemen Hunor, dar și cu cetațenii de etnie maghiari din Romania. Relația dintre cele doua partide, rece in timpul lui Marko Bela, a devenit una apropiata, daca nu stransa, dupa 2011, odata…

- Dimensiunea economica si strategica a cooperarii bilaterale dintre Romania si Ungaria si oportunitatea punerii in practica a unor proiecte si investitii comune in domenii precum energia si infrastructura constituie teme abordate luni la intalnirea presedintelui Senatului, Calin Popescu-Tariceanu,…

- Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania solicita Guvernului eliminarea supraaccizei la carburanti, atragand atentia asupra faptului ca firmele de transport rutier vor fi nevoite sa creasca tarifele de transport marfa, cu 20%, cu efecte directe si imediate asupra preturilor la raft…

- Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR), unul dintre patronatele transportatorilor, a anuntat joi ca cere Guvernului sa elimine supraacciza la carburanti in lipsa unei scheme de rambursare a supraaccizei catre transportatori, in caz contrar firmele de transport fiind nevoite…

- In aceasta perioada au fost lansate apeluri de proiecte in valoare de 2,3 mld. euro (bani europeni) și au fost programate pentru lansare in urmatoarele trei luni alte apeluri in valoare de 2,4 mld. euro fonduri europene. "Mulțumesc miniștrilor din Guvernul Romaniei și reprezentanților Comisiei Europene…

- "Eu am fost una dintre membrele delegatiei care a colaborat foarte mult cu doamna Dancila, prin natura faptului ca era coordonatoarea delegatiei - eu aveam patru comisii foarte importante - si ii multumesc pentru incredere si evident ca ne consultam reciproc. De trei ani si jumatate de cand am lucrez…

- "Premierul Romaniei demisioneaza dupa ce social-democratii si-au retras sprijinul", titreaza agentia Reuters, adaugand ca liderul PSD Liviu "Dragnea isi mentine controlul ferm atat asupra partidului de guvernamant, cat si a Guvernului"."Romania pierde al doilea premier in sapte luni", relateaza…

- Mihai Tudose a vrut sa faca, inainte de ședința PSD in care i se decide soarta in fruntea Guvernului, precizari despre declarațiile care au aruncat in aer relațiile romano-ungare. Premierul a anunțat ca a facut referire la autoritațile romane, nu la maghiarii romani.”Eu m-am referit la autoritațile…

- Marius Dunca, ministrul Tineretului si Sportului, sustine ca soarta Guvernului trebuie dezbatuta in cadrul Comitetului Executiv National al PSD si nu in spatiul public. "Ca membri ai Guvernului avem obligatia sa respectam increderea pe care ne-au acordat-o cetatenii si sa implementam programul…

- Guvernul doreste o colaborare cat mai buna si continua cu mediul de afaceri, a declarat, vineri, premierul Mihai Tudose, dupa o intrevedere cu o delegatie a companiei Ford condusa de vicepresedintele Andrew McCall. „Romania este un mediu cu oportunitati de noi investitii si de dezvoltare…

- Executivul european "a derulat o evaluare aprofundata si a decis sa nu avanseze o propunere legislativa pentru a revizui regulile referitoare la accizele aplicate tigarilor", a explicat purtatorul de cuvant al Comisiei Europene, Vanessa Mock.UE practica o acciza minima pentru tigarete,…

- Ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, considera ca declaratia premierului Mihai Tudose privind autonomia Tinutului Secuiesc este absolut inacceptabila, nedemna de valorile europene si de secolul XXI. El a anuntat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca in urma afirmatiilor premierului…

- "Crescatorii de porci din rasele Bazna si Mangalita vor beneficia, in perioada 2018-2020, de o schema de sprijin financiar pentru aplicarea programului de sustinere a acestora in vederea producerii carnii de porc, pentru cresterea, ingrasarea si livrarea porcilor din rasele Bazna sau Mangalita catre…

- O serie de organizatii maghiare din România beneficieaza de un sprijin record, mai mult de 100 de milioane de euro, potrivit unei hotarâri de guvern adoptate de Executivul ungar. Banii sunt alocati din bugetul pe anul trecut al statului vecin. Suma cea mai mare, de 26,78 miliarde…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, s-a intalnit, luni, cu noua sefa a Biroului Bancii Mondiale la Bucuresti, Tatiana Proskuryakova, a informat MAE printr-un comunicat de presa remis AGERPRES. Conform sursei citate, Proskuryakova a fost acreditata, din iulie 2017, country manager…

- Liderii PSD se reunesc, astazi, in prima sedinta din acest an, printre subiectele care ar putea fi discutate in Comitetul Executiv National fiind restructurarea Guvernului, convocarea unui congres extraordinar si modificarea Statutului PSD. Comitetul Executiv National (CExN) se va intruni…

- Liviu Dragnea a anunțat, joi seara, la Romania TV, ca se ia in caulcul diminuarea numarului de ministere in cadrul Guvernului! Șeful PSD ii cere lui Mihai Tudose sa fie mai calm. ”Cand ești mai calm, aduni mai multe in jurul tau”, i-a transmis Dragnea.”Daca ar fi și mai calm, ar fi mult mai…

- Bursa profesionala se acorda tuturor elevilor care frecventeaza invațamantul invațamantul profesional și consta intr-un sprijin financiar lunar de 200 lei, pe perioada cursurilor școlare, a pregatirii practice și pe timpul pregatirii și susținerii examenului de certificare a calificarii profesionale.…

- Anul 2017 a fost pentru partidele din Romania unul intens, cu framantari, cu conflicte, cu schimbari de lideri și cu cautari doctrinare. PSD, caștigatorul categoric al alegerilor parlamentare, are inca probleme, in contextul in care președintele partidului este șef al Parlamentului, dar nu al Guvernului.…

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD), Uniunea Europeana (UE), Banca Europeana de Investitii (BEI) si Banca Mondiala ofera un pachet de finantare in suma de 270 de milioane de euro pentru a asigura interconectarea permanenta intre retelele electrice din Moldova si Romania, potrivit…

- Intr-un efort comun de consolidare a securitații energetice a Republicii Moldova, Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), Uniunea Europeana (UE), Banca Europeana de Investiții (BEI) și Banca Mondiala ofera un pachet de finanțare in suma de 270 milioane de euro pentru a finanța interconectarea…

- Ilan Laufer, Ministrul pentru Mediul de Afaceri Comert si Antreprenoriat, sustine ca Guvernul României poarta discutii în vederea posibilei relocari a bursei de la Londra la Bucuresti în contextul Brexit-ului.

- Proiectele de acte normative incluse pe agenda sedintei Guvernului Romaniei din 20 decembrie 2017: I. PROIECTE DE LEGI 1. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului politic si de cooperare intre Uniunea Europeana si statele sale membre, pe de o parte, si Republica Cuba, pe de alta…