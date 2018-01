Stiri pe aceeasi tema

- "Prioritatea zero este adoptarea Legii turismului. Este un proiect de lege deja initiat si asumat de catre Guvern, iar acum se afla in dezbatere interministeriala. Au fost ceva probleme, dar voi urmari ca toate avizele venite de la ministerele care au semnalat probleme sa fie remediate in cel mai…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca Sevil Shhaideh nu revine in Guvern, iar despre o functie pentru fostul premier Mihai Tudose la Camera Deputatilor a spus ca se va discuta in grupul PSD.Intrebat daca Sevil Shhaideh se intoarce in Guvern pe postul de secretar general, Dragnea a…

- Roger Torrent, presedintele Parlamentului catalan, a plecat miercuri la Bruxelles, pentru a se intalni cu Carles Puigdemont, fostul lider al regiunii, aflat in autoexil in Belgia, informeaza news.ro.Intalnirea dintre cei doi ar trebui sa aiba loc la ora locala 12.00, potrivit La Vanguardia.…

- Ministrul de Finanțe și șefa ANAF, convocați la Parlament, marțea viitoare, pentru a da explicații despre Declarația 600 și premierea angajaților ANAF din amenzi. La ședința comisiei economice din Senat vor participa ministrul Ionuț Mișa, președintele ANAF, Mirela Calugareanu precum și reprezentanți…

- In decretul publicat miercuri in Monitorul Oficial se arata ca "se desemneaza doamna Viorica Dancila in calitate de candidat la functia de prim-ministru pentru a cere votul de incredere al Parlamentului asupra programuljui si listei noului guvern potrivit art 103 (alin.2) din Constitutia Romaniei,…

- ”Este o idee buna sa aduci pe cineva din Parlamentul European”, a opinat Alina Mungiu-Pippidi despre nominalizarea Vioricai Dancila. Mai mult, politologul susține ca președintele Klaus Iohannis nu ar avea de ce sa o respinga pe Viorica Dancila, care este o propunere acceptabila: ”Propunerea…

- Plen furtunos, marți, 16 ianuarie, la Strasbourg, unde doi europarlamentari – odata reprezentand aceeași țara – Maria Grapini (Romania) și Laszlo Tokes (Ungaria) au avut intervenții pe tema recentului scandal diplomatic, generat de afirmațiile fostului premier, Mihai Tudose, respectiv de atacul asupra…

- Noaptea a fost una extrem de agitata in interiorul PSD, dupa Comitetul Executiv in care a fost mazilit Mihai Tudose. Liviu Dragnea a aruncat trofeul in joc, iar liderii partdului au inceput sa isi faca campanie interna pentru a prelua functia de premier. Surse din PSD ne-au precizat ca in…

- Fostul ministru Elena Udrea a reacționat dupa demisia lui Mihai Tudose din funcția de premier. Aceasta susține, intr-o postare pe Facebook, ca nu este nicio paguba ca Tudose a plecat de la Guvern, problema este ca Liviu Dragnea ar fi in stare sa puna al treilea premier „tot de pe lista scurta a Sistemului”.…

- Demisia premierului Mihai Tudose poate provoca o criza politica de amploare: PSD nu mai e sigur de guvernare, Iohannis ar putea fi suspendat sau Parlamentul ar putea fi dizolvat. „Adevarul“ va prezinta toarte scenariile posibile. Iohannis nu poate refuza demsia lui Tudose, dar apoi il poate propune…

- Seful PSD, Liviu Dragnea, joaca tare. Mihai Tudose si-a dat demisia, iar acum unii dintre 'tradatori' vor avea mari probleme. Dragnea i-a ironozat pe acestia si i-a avertizat. Nu vor mai avea loc in noul Guvern."Cu Gabriel Petrea am o nelamurire. Veneam la sediu si a venit la mine sa imi spuna…

- "Sunt PERFECT impacat cu mine insumi! In data de 26 iunie, spuneam ca NU voi vota un Guvern PSD cu Mihai Tudose premier! Și NU l-am votat! ...Unii mi-au reproșat atunci ca "nu sunt om de partid". ...Ce bine ar fi fost daca n-aș fi vorbit singur atunci! ...Și cate lucruri voi mai scrie maine aici,…

- Sunt negocieri pe ultima suta de metri, la Guvern! Cu mai putin de o ora inainte de sedinta cruciala din PSD, premierul Mihai Tudose are o intalnire de grad zero la Palatul Victoria. Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, presedintele CJ Vrancea, Marian Oprisan, lider al organizatiei…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a declarat, vineri, la Sibiu, referindu-se la tensiunile care ar fi aparut intre premierul Mihai Tudose si ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, ca "in perioada urmatoare, se vor lua deciziile care vor duce la stabilitate". …

- Familia Casei Regale a Romaniei va parasi Palatul Elisabeta, incepand cu data de 5 februarie. Decizia vine dupa avizul negativ din Guvern. „Nu s-a primit la Casa Majestatii Sale nicio oferta din partea RAAPPS pentru a prelua cu chirie Palatul Elisabeta. Nu au inceput discutiile dintre Casa Majestatii…

- Mircea Sandu, fostul președinte al FRF, a vorbit despre faptul ca Gica Popescu a devenit noul consilier al premierului Mihai Tudose pe probleme legate de organizarea Campionatului European din 2020, unde Bucureștiul va organiza 4 partide. "Nu cred ca știu nici el și nici premierul ce trebuie sa faca.…

- Primul ministru, Mihai Tudose, a declarat ca a discutat cu ministrul Economiei, Gheorghe Simon, despre rascumpararea pachetului majoritar de actiuni de la Daewoo Mangalia. "Impreuna cu ministrul Economiei, domnul Simon, am incercat si se pare ca reusim sa rascumparam 51- din actiunile Daewoo la Mangalia.…

- Mihai Fifor, presedintele Consiliului National al PSD, a declarat miercuri, intr-o conferinta de presa, ca prim-ministrul Mihai Tudose are dreptul sa gandeasca o "reasezare" a Guvernului. "In ceea ce priveste restructurarea Guvernului, cred ca deja toata lumea a fost informata si se stie decizia Comitetului…

- Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata a crescut de la 1.450 de lei la 1.900 de lei lunar, incepand cu 1 ianuarie 2018, in aceasta suma nefiind incluse sporuri si alte adaosuri, conform unei Hotarari de Guvern publicata in Monitorul Oficial din 29 noiembrie 2017, potrivit Agerpres. Salariul…

- Seful PSD, Liviu Dragnea, a reactionat imediat dupa sedinta CEX a social-demcoratilor. Dragnea rupe tacerea si vorbeste despre tensiunilor cu premierul Mihai Tudose, dar si cu numarul doi din PSD, Niculae Badalau. Mai mult, Dragnea a vorbit si despre oamenii din Guvern care sunt vizati de remaniere.Citeste…

- Curtea Constitutionala din Republica Moldova, a decis, vineri, suspendarea temporara a lui Igor Dodon pentru refuzul repetat de a promulga legea ”antipropaganda”, iar presedintele Parlamentului sau prim-ministrul urmeaza sa promulge aceasta lege, relateaza Unimedia.info.

- Mihai Politeanu, reprezentantul Initiativa Romania, a precizat, miercuri, dupa intrevederea cu premierul Mihai Tudose, ca intalnirea cu acesta pe tema legilor Justitiei nu a fost „imbucuratoare” si ca, in consecinta, protestele vor continua pana vor fi stopate modificarile la legislatia penala. „Am…

- Reprezentantul Initiativa Romania, Mihai Politeanu, a precizat, miercuri, dupa intrevederea cu premierul Mihai Tudose, ca intalnirea cu acesta pe tema legilor Justitiei nu a fost „imbucuratoare” si ca, in consecinta, protestele vor continua pana vor fi stopate modificarile la legislatia penala.„Am…

- 'Singura explicatie posibila pentru acest buget al falimentului este dorinta lui Liviu Dragnea de a demite si acest guvern, probabil in primavara. Obsesia lui Liviu Dragnea de a scapa de Mihai Tudose se reflecta intr-un buget care va baga in faliment zeci de administratii locale, care va mentine…

- Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a respins cererea lui Andrian Candu, președintele Parlamentului din Chișinau, de a decreta zi de doliu național pe 16 decembrie, atunci când Regele Mihai va fi înmormântat. Igor Dodon este de parere ca nu e cazul sa faca…

- Comisiile juridice reunite ale Parlamentului au avizat favorabil, marti, fara amendamente, proiectul de buget al Avocatului Poporului pe anul 2018, in forma propusa de Guvern. Proiectul de buget pentru 2018 prevede o alocare pentru Avocatul Poporului de 19,6 milioane lei, in crestere cu 35,78% fata…

- Comisiile juridice reunite ale Parlamentului au avizat favorabil, marți, proiectul de buget al Consiliului Legislativ pe anul 2018, in forma propusa de Guvern. Proiectul de buget pentru 2018 prevede o alocare pentru Consiliului Legislativ de 9,39 milioane lei, în creștere cu…

- Comisiile reunite pentru politica externa ale Parlamentului au avizat favorabil, marti, bugetul Ministerului Afacerilor Externe pentru anul 2018, in forma propusa de Guvern, informeaza agerpres.ro. In 2018, MAE are prevazute 944,1 milioane de lei credite bugetare (majorare cu 21,9% fata de…

- Agentilor economici li se pregateste ceva. ITM-ul va putea veni sa-i controleze programat sau inopinat, permanent, fara instiintare prealabila. Aceste prevederi sunt cuprinse intr-un proiect de lege privind statutul inspectorului de munca adoptat de Guvern in ultima sedinta. Potrivit proiectului…

- „Am discutat si despre Cartierul Justitiei, de asemenea despre Sala Filarmonica si galeriile de arta precum si spatiile pentru birouri care urmeaza sa se construiasca pe terenul central din Zona Unirii. Am inteles de la domnul prim-ministru ca este si decizia domniei sale si de asemenea decizia…

- PSD pregateste pentru a doua oara o debarcare a propriului Guvern. Se ajunge la o asemenea decizie si masura pentru ca ar exista mai multe conflicte intre actualul presedinte al partidului, Liviu Dragnea si premierul Mihai Tudose. Conflictele din ultima perioada au complicat si mai mult relatia dintre…

- In prezent, utilizarea fosfaților in prepararea produselor menționate anterior NU este permisa de legislația europeana, dar exista de excepții de la aceasta regula. Comisia Europeana a elaborat o propunere legislativa prin care propune sa se permita utilizarea fosfaților in aceste produse alimentare.…

- Jurnalistul Victor Nichituș spune ca nu are nimic impotriva ca referendumul inițiat de mai mulți reprezentanți ai unor ONG-uri, privind abrogarea sistemului mixt, sa aiba loc, doar ca pentru organizarea acestui plebiscit ar trebui sa plateasca Partidul Comuniștilor din R. Moldova, Partidul Platforma…

- „In continuarea bunei colaborari instituționale existente, Consiliul de Administrație al BNR iși exprima dorința de a avea o intalnire cu premierul Mihai Tudose, pentru discutarea evoluțiilor economice și financiare actuale”, se arata intr-un comunicat transmis marți de BNR. Mandatul bancii centrale…

- Premierul a parut sa aiba o reactie similara celei formulate, in prima parte a acestei zile, de catre social-democrata Olguta Vasilescu. “Am spus-o mai devreme ca nu (…) nu vorbim acum de remanieri”, a punctat, pe un ton categoric, seful Guvernului, de pe holurile Parlamentului. Ceea ce multora le-a…

- USR cere demisia ministrului Justitiei, Tudorel Toader, dupa decizia CCR de a respinge cererea presedintelui Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, cu privire la un posibil conflict juridic de natura constitutionala intre Guvern si DNA, in dosarul Belina.

- Guvernul condus de Mihai Tudose se confrunta joi cu prima moțiune de cenzura in Parlament. Opozitia solicita retragerea increderii acordata Guvernului Tudose, pentru a opri distrugerea economiei si scoaterea Romaniei din UE, afirmand ca demiterea Guvernului trebuie sa duca la abogarea OUG care au generat…

- Dan-Octavian Alexandrescu a fost numit in functia de secretar de stat in Ministerul Sanatatii (MS), printr-o decizie semnata de premierul Mihai Tudose. Pana in prezent, Dan-Octavian Alexandrescu a fost subsecretar de stat in același...

- Tiriac a luat aceasta decizie deoarece nu a primit niciun raspuns la petitia depusa la Guvern in luna octombrie, cu privire la situatia Arenelor de tenis din Cotroceni. "Cele 30 de zile convenite au trecut, termenul a expirat, si nu cunosc nimic despre Arenele BNR. Mergem inainte la tribunal atunci",…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a declarat, marti seara, prezenta la o dezbatere pe tema modificarii legilor justitiei, ca in actualul proiect exista o incercare de a creste autoritatea ministrului justitiei asupra procurorilor, potrivit Romania TV.Exista o urgenta, nu stim de ce este justificata…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a criticat luni absenta prim-ministrului Mihai Tudose din plenul Parlamentului la cititrea motiunii de cenzura depusa de PNL, spunand ca seful Guvernului are ”obrazul gros”. ”Marioneta lui Dragnea, Tudose, a mai aratat o data ca nu are pic de respect fata de democratie…

- Premierul Romaniei, Mihai Tudose, a declarat, vineri, la Baile Herculane, ca BNR este cea care ar trebui sa aiba grija de fluctuațiile din ultima vreme in ceea ce privește creșterea indicelui ROBOR. "La preluarea mandatului s-a spus ca o sa capotam la sfârșitul lui august,…

- Proiectul de introducere a vectorului european în Constituția Republicii Moldova va aparea în 2-3 saptamâni, a comunicat președintele Parlamentului, Andrian Candu, în cadrul emisiunii „Loc de dialog”, la Radio Moldova, transmite IPN. Potrivit șefului legislativului,…

- Comisia parlamentara speciala pentru legislatia in domeniul justitiei incepe miercuri dezbaterile asupra proiectelor de modificare a legilor Justitiei.Presedintele comisiei, Florin Iordache, a precizat, in sedinta precedenta, ca miercuri vor avea loc dezbaterile generale asupra acestor proiecte.…

- Nemultumiti de masurile fiscale anuntate de Guvern, reprezentantii Asociatiei Municipiilor din Romania s-au intalnit, marți dimineața, cu premierul Mihai Tudose, . Primarul Capitalei, Gabriela Firea, spunea ca pachetul de modificari fiscale trebuie revizuit, pentru ca “ar fi o lovitura foarte mare pentru…

- Senatorul Traian Basescu, președinte al PMP, îi solicita premierului Mihai Tudose sa opreasca modificarea Codului fiscal, el susținând ca altfel prim-ministrul își va asuma împingerea țarii și a populației

- Un sofer a trait spaima vietii lui, in aceasta noapte, dupa ce masina in care se afla, a luat foc din senin, in jurul orei 02.50.Acesta se afla in mers, pe DN 39, care face legatura intre Constanta si Mangalia cand a simtit miros de fum in cabina.Nenorocirea a avut loc chiar in apropiere de intersectia…

- Statul roman ezita sa preia de la Daewoo pachetul majoritar de 51% la santierul naval din Mangalia, desi constructorul sud-coreean l-a invitat de aproape doua luni sa-si exercite dreptul de preemptiune....

- Sociologul Vladimir Ionas, demis de Mihai Tudose din functia de consilier dupa ce sondajului realizat de Avangarde - firma cu care Ionas colaboreaza - l-a situat pe premier la doar 27% incredere, va dezvalui, la Adevarul Live, de la ora 12.00, cum i-a explicat premierul decizia de a-l schimba din functie.

- Toata conducerea judeteana de partid, toti parlamentarii PSD de Sibiu, primarii social-democrati si directorii serviciilor deconcentrate sustinuti de PSD s-au intalnit, joi dupa-amiaza, la sediul organizatiei judetene, in asteptarea lui Liviu Dragnea si a premierului Mihai Tudose. Ambii erau asteptati…