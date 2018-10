Amenintarile cibernetice trebuie tratate cu maxima responsabilitate, intr-o economie globalizata in care asistam la o crestere a serviciilor digitale, a declarat, marti, Viorel Stefan, viceprim-ministrul Romaniei, in cadrul conferintei anuale "Noile Provocari Globale in Securitate Cibernetica', organizata de CERT-RO - Centrul National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica.

"Amenintarile cibernetice trebuie tratate cu maxima responsabilitate, pentru ca devin pe zi ce trece din ce in ce mai complexe. Ele afecteaza entitati multiple, indiferent daca daca sunt in mediul privat…