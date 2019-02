Viorel Opait, JLL Romania: De ce nu merg dezvoltatorii mari din Bucuresti si in orasele regionale? Nu stiu la cat sa evalueze Exit-ul

Stiri pe aceeasi tema

- Preturile nu ar fi crescut atat de mult, daca oamenii nu ar fi avut bani, explica dezvoltatorii. Dar acum, multi amana decizia de a cumpara, speriati de dobanzi. "Un apartament ca al nostru la 82 de mp din 65.000 l-au facut 90.000. " Scumpirile sunt valabile pentru toata tara. Din 2014 incoace, preturile…

- Fata de prima zi bancara a anului in curs, 4 ianuarie, leul s-a depreciat continuu fata de euro. Anul 2019 a inceput cu un curs de 4,6647 lei pentru un euro, in timp ce ieri cursul de schimb oficial a fost de 4,6890 lei. Insa dupa ora 15, euro a depasit pragul de 4,69 lei pe piata interbancara. Daca…

- Crearea sistemului de pensii private a avut un rol determinant in revenirea pietei de capital din Romania post-criza si a reprezentat un punct central de atractivitate a Romaniei in randul investitorilor internationali, precizeaza administratorii de fonduri private. Potrivit acestora, in ultimii…

- Una dintre cele mai complexe retele de contrabanda din Bucuresti a fost anihilata de politisti.Reteaua, care comercializa tigari pe piata din Bucuresti, a fost destructurata de catre Politia Sectorului 2.

- In Bucuresti, chiriile prime in cadrul cladirilor de spatii de birouri din Bucuresti au fost stabile in ultimii 5 ani, la valoarea de 18,5 euro / mp / luna, iar anul urmator nivelul acestora va ramane in continuare pe acelasi trend. Cu toate acestea,...

- Ruda lor, un barbat de 42 de ani, care a suferit un accident cerebral hemoragic a intrat in moarte cerebrala. Desi rapusa de durere, sotia a avut puterea sublima de a accepta sa ajute necunoscuti sa traiasca si a fost de acord sa se preleveze organele sotului ei. O echipa de experti…

- Companii Un nou complex de apartamente in Bucuresti. Se vor construi 200 de noi locuinte, cu 21 de milioane de euro Secțiune susținuta de REAL ESTATE Tweet Print Mail Autor: Alina-Elena Vasiliu astazi, 00:01 2311 Omul de afaceri Lucian Azoitei, care a dezvoltat un proiect rezi­dential…

- ♦ Pe 20 noiembrie 1995 la Bucuresti s-au realizat 45 de tranzactii cu 905 actiuni care au apartinut unui numar de sase companii ♦ Pana la finalul anului 1995, la BVB au avut loc cinci sedinte de tranzactionare, au fost efectuate 379 de tranzactii cu un volum total de 42.760 de actiuni, in valoare de…